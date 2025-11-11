『ポケパーク カントー』が2026年2月にオープンへ！11月21日からチケット販売開始

「ポケモン」初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』が、「よみうりランド」園内にオープンすることが発表されました。オープン日は、2026年2月5日です。

広さ約2.6ヘクタールの『ポケパーク カントー』は「ポケモンフォレスト」と「カヤツリタウン」の2エリアで構成。

多摩丘陵の緑豊かな地形を活かした「ポケモンフォレスト」は、起伏に富む森のエリア。

全長約500メートルの散策道にはポケモンたちの姿があり、彼らのさまざまな場面を見て楽しむことができます。背中に乗ることが可能なポケモンもいるそうです。

もう1つのエリア「カヤツリタウン」はグッズ購入やオリジナルフードなどが楽しめるショップエリア。入口にはおなじみの「ポケモンセンター」が建っています。

また、ピカチュウやイーブイをテーマにしたアトラクション「ピカピカパラダイス」「ブイブイヴォヤージュ」も用意。そのほかパレードやステージショーなど、幅広いユーザーがポケモンの世界を楽しみ、交流することが可能なイベントも行われます。

そして2025年11月21日18時から、『ポケパーク カントー』公式サイトにて、2026年2月5日〜3月31日分のチケットの抽選販売の申し込み受け付けを開始。

価格は「トレーナーズパス」が大人（13歳以上）7900円から、各種特典がついた「エリートトレーナーズパス」が大人（13歳以上）1万4000円からとなっています。

（C）2025 Pokémon. （C）1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokmon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

