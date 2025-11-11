ÂæËÌ»Ô¡¢À¸ÍýÍÑÉÊ¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛµ¡³£¤òÄ£¼Ë¤ËÀßÃÖ¡¡¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¶¨ÎÏ¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæËÌ»ÔÀ¯ÉÜÄ£¼Ë¤ËÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤òÌµÎÁ¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ëµ¡³£¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£µ¡³£¤äÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤Ï»ÔÆâ¤ÎËÌ°Â¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤¬´óÂ£¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢11Æü¤Ë¤ÏµÇ°¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤ÏQR¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢20Æü´Ö¤Ë°ì¤Ä¤Þ¤ÇÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¥Ê¥×¥¥ó¤È¥¿¥ó¥Ý¥ó¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£
»Ô¼Ò²ñ¶É¤ÎÕ½ÊÊ¸¶ÉÄ¹¤Ï¼°Åµ¤Ç¡¢»Ô¤Ï¡ÖÀ¸Íý¤ÎÉÏº¤¡×ÌäÂê¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¡¢¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¹»¤Î½÷»Ò»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤òÂÐ¾Ý¤ËÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤òÅÚÂæ¤È¤·¡¢Ã¯¤â¤¬À¸ÍýÍÑÉÊ¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡ÖÀ¸Íý¤ÎÊ¿Åù²½¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸Íý¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤â¹â¤á¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀÊÌ¤ËÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä²ÈÂ²¤Ê¤É¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤È¤·¤¿¡£
µ¡³£¤ÏÄ£¼Ë1³¬¤Î¥È¥¤¥ì¤Î³°¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡£Æ±¶É¤Ë¤è¤ì¤Ð¤³¤ÎÂ¾¡¢»ÔÆâ¤Î³Æ¶è¸ø½ê¡ÊÌò½ê¡Ë¤ä¿Æ»Ò´Û¤Ç¤â¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤¬Äó¶¡¤·¤¿À¸ÍýÍÑÉÊ¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÄÄù¨婷¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
ÍøÍÑ¼Ô¤ÏQR¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢20Æü´Ö¤Ë°ì¤Ä¤Þ¤ÇÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¥Ê¥×¥¥ó¤È¥¿¥ó¥Ý¥ó¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£
»Ô¼Ò²ñ¶É¤ÎÕ½ÊÊ¸¶ÉÄ¹¤Ï¼°Åµ¤Ç¡¢»Ô¤Ï¡ÖÀ¸Íý¤ÎÉÏº¤¡×ÌäÂê¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¡¢¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¹»¤Î½÷»Ò»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤òÂÐ¾Ý¤ËÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤òÅÚÂæ¤È¤·¡¢Ã¯¤â¤¬À¸ÍýÍÑÉÊ¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡ÖÀ¸Íý¤ÎÊ¿Åù²½¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸Íý¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤â¹â¤á¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀÊÌ¤ËÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä²ÈÂ²¤Ê¤É¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤È¤·¤¿¡£
µ¡³£¤ÏÄ£¼Ë1³¬¤Î¥È¥¤¥ì¤Î³°¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡£Æ±¶É¤Ë¤è¤ì¤Ð¤³¤ÎÂ¾¡¢»ÔÆâ¤Î³Æ¶è¸ø½ê¡ÊÌò½ê¡Ë¤ä¿Æ»Ò´Û¤Ç¤â¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤¬Äó¶¡¤·¤¿À¸ÍýÍÑÉÊ¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÄÄù¨婷¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë