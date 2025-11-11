独自の視点で取材し旬な情報をお届けする「ミヤワキのシテン」。

11月11日のテーマは「今さら聞けない特別展 古代エジプト」。

広島県立美術館で開催中の「特別展 古代エジプト」が11月7日、来館者数7万人を突破しました。特別展はこれまで東京・静岡・愛知で開催され、今回の広島と合わせると40万人以上動員しています。人気ぶりと注目の展示物を「ミヤワキのシテン」で取材しました。





■宮脇アナ「開館してすぐの時間ですが、午前中からこれだけ沢山の方がご覧になっています。人気ぶりがうかがえます。」広島県立美術館主任学芸員の岡地智子さんに人気の理由を聞きました。■広島県立美術館主任学芸員 岡地智子さん「人気のミイラとかも来ているんですけど、古代エジプト人が何を食べたり、どんな仕事をしたりとか、日常生活が分かるような構成になっていることが、この展覧会の魅力だと思います。」当時の生活が垣間見える展示物に、多くの人がじっくりと見入っていました。■宮脇アナ「皆さんが注目しているこの壺…私が注目していきたいんですけど、色んな展示物の中でも特殊な感じがしますね。」まるで「ゆるキャラ」のようなユニークで可愛らしい表情です。家族を守る神とされた「ベス」の顔が描かれた壺は、ミルクや液状の薬を入れていたとされています。■宮脇アナ「当時の人の思いをこの壺から感じ取れるような気がしますよね。」広島県立美術館主任学芸員 岡地智子さん「神様をかたどった壺に入れるというのが、何か感じますね。」続いて高貴な雰囲気が感じられるエリアへ…。ここでは古代エジプトの絶対的権力者、「ファラオ」の実態に迫ります。■宮脇アナ「古代エジプトの人たちにとってファラオってどんな存在だったんですか？」広島県立美術館主任学芸員 岡地智子さん「単なる統治者というよりは神様に近い神格化された存在だった」宮脇アナ「その中で、私が注目するのがこの指輪なんです」刻まれているのは大ピラミッドの建設で知られる「クフ王」の名前。かつては「クフ王」が身につけていたとされていましたが、実は「クフ王」の死後、2000年が経った時代のものでした。王の影響力の大きさが分かります。■広島県立美術館主任学芸員 岡地智子さん「2000年経っても神格化された存在。この小さな指輪からも感じていただけると思います。」そして最終エリアのテーマは古代エジプトの死生観。一番の見所とも言えるミイラが展示されています。■宮脇アナ「皆さん今声を上げてねご覧になっている感じですね。」注目したのはこちらの装飾品です。■宮脇アナ「現代で身につけてもすごくおしゃれだなって感じるくらい色が鮮やかですね」身分が高かった人たちが身につけ死後はミイラとともに埋葬されました。■広島県立美術館主任学芸員 岡地智子さん「古いというのもひとつ驚きなんですけど、造形的な面から 見ても素晴らしいのが古代エジプトのすごさ。」宮脇アナ「何千年も前からやっぱり美に対する意識は我々と変わらずあったということですよね。」広島県立美術館主任学芸員 岡地智子さん「美しいと思っていたんだというのを身近に感じられますね」大人気の企画展ですが、グッズにも着目することで、その理解を深めることができます。お二人の手元に用意したぬいぐるみは、それぞれ、ジャッカルの姿をした神アヌビスとネコの姿をした神・バステト。古代エジプトの人たちも現代の我々と同じく動物を大切にしていたことを伺わせます。会場ではネコのミイラも展示されています。なぜミイラにしたのか一致した見解はないのですが、家庭を守る神や、繁殖力の高さから女性とも結びつけられ大切に扱われていた。そういった当時の人々の動物に対する想いも感じ取ることができます。「特別展 古代エジプト」は11月30日までです。以上、ミヤワキのシテンでした。【2025年11月11日】