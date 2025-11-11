「マドリーとシティが注視している」不調のリバプールで奮闘するハンガリー代表MFにメガクラブ関心報道
リバプールのハンガリー代表MFドミニク・ソボスライに、メガクラブが関心を示しているようだ。
昨季王者のリバプールは、今季のプレミアリーグで開幕５連勝と好スタートを切ったが、その後はまさかの４連敗と失速。ここまで６勝５敗の戦績で、現在８位と中位に甘んじている。
上位争いから遅れを取るチームで、ソボスライは開幕からの全試合に先発。本職のボランチほか、今季は右SBでも好パフォーマンスを披露。３節・アーセナル戦（１−０）では、鮮やかなFKで決勝点をマークした。
そんな重要戦力に関して、スペインの大手紙『AS』は「レアル・マドリーとマンチェスター・シティはソボスライを注視している」と報道。続けて、「25歳の彼は現在週給13万5000ユーロ。この額は、他の欧州メガクラブの同ポジションの選手と比べれば微々たる額だ」と指摘する。
記事では「ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）は週約40万、ベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティ）は週約30万、ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）は週約30万、ジャマル・ムシアラ（バイエルン）は週約36万」と、具体的な数字をあげて名手たちと比較した。
なお、リバプールはソボスライの契約状況やクラブとの長期的な将来に懸念を抱いているようだが、一方で2030年まで契約を延長し、さらなる活躍を期待して昇給も考えているという。手放す気はないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
