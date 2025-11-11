「いいなぁ、時短勤務」残業続きの若手時代に羨んだ私 → 数年後「あの頃の自分を叱りたい」と思ったワケ

筆者は若手の頃に時短勤務の先輩を羨ましいと思っていましたが、実際に自分が時短の立場になってみると、羨ましいと思っていた当時の自分を叱りたいくらいに慌ただしい毎日。そんな中、先輩ママのある取り組みを知りました。

どんなに忙しくても、時短で5時に帰っていく先輩ママ社員

社会人3年目くらいの若手の頃、私と同じチームに時短勤務の先輩ママ社員がいました。

どんなにチームが忙しくても、夕方5時に帰宅していました。残業続きだった私は疲れていたこともあり、いつも時短の先輩ママ社員のように5時に帰りたいと思っていました。

「育児と仕事の両立が大変でやめていった同僚の分も、改善につなげたい」という先輩ママ社員の背中はとても眩しかったそうです。

制度があっても使えない、使わせてもらえない会社もある中きちんと利用できるように活動してくれる先輩は本当に貴重な存在ですよね。

【体験者：30代・筆者、回答時期：2025年9月】

