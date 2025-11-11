高橋恭平、木村柾哉、中島颯太がオリジナル寿司を考案！くら寿司商品開発の神とガチンコ売り上げ勝負

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月25日19時からTBSにて『THE神業チャレンジSP』が2時間にわたって放送される。

世界中で流行している“神業動画”に様々な芸能人やアスリートが本気で挑戦し、見事再現できたら賞金100万円を獲得できるという本番組。MCはチョコレートプラネットが務め、ゲストには陣内智則、佐藤栞里、井森美幸、岡田結実、梅沢富美男を迎え、それぞれの挑戦を見届ける。

■神業1 神超えチャレンジ「くら寿司」

芸能人が自ら考案したオリジナル寿司と、商品開発の神が1日限定でガチンコ売り上げ勝負。

結成20周年を迎え初のタッグで参戦するチョコレートプラネットに加え、梅沢富美男、そしてフレッシュな3人も参戦。アイデア担当・高橋恭平（なにわ男子）、料理上手・木村柾哉（INI）、回転寿司通・中島颯太（FANTASTICS）が融合した最強チームだ。3組は神の売り上げを超え、神超えなるか。

■神業2 「神業バドミントン」

世界を沸かせたアスリートが、“神業の再現”に挑む。挑戦者は日本バドミントン界の至宝・桃田賢斗。

東京・豊南高等学校を舞台に、超難関3ステージに挑戦。 1ステージをクリアするごとに賞金10万円、パーフェクトクリアで賞金100万円。バドミントン部の生徒たちが見守るなか、奇跡の瞬間は訪れるのか。

■神業3 「神業DIYリフォーム」

築50年超えのアパートを丸ごとDIYリフォーム。番組MCの長田率いる芸能人チームが、知恵と技で大変身させる。

助っ人はWEST.の桐山照史。実はグループ随一のDIY猛者だ。はたして1週間かけたガチDIYの成果は？ そして“ガチ入居者”は現れるのか。

■番組情報

TBS『THE神業チャレンジSP』

11/25（火）19:00～20:55

［出演者］

＜スタジオ出演者＞

MC：チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）

ゲスト（五十音順）：井森美幸、梅沢富美男、岡田結実、佐藤栞里、陣内智則

＜VTR出演者＞

「神超えチャレンジ “くら寿司”」（五十音順）

梅沢富美男、木村柾哉（INI）、高橋恭平（なにわ男子）、チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）、中島颯太（FANTASTICS）

「神業バドミントン」（五十音順）

土佐兄弟（ゆうき、卓也）、桃田賢斗

「神業DIYリフォーム」（五十音順）

長田庄平（チョコレートプラネット）、キクチウソツカナイ。、桐山照史（WEST.）、ハイジ（新鮮なたまご）

