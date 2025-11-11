Photo: ヤタガイ

卓上ライトかと思いきや、コンパクトな空気清浄機なんです。

Blueair（ブルーエア）の新作「Mini Restful™ 空気清浄機 and Sunrise Clock SC9i」は、寝ている間は静かに空気を整え、朝は光と音でやさしく起こしてくれる、寝室に置きたくなる1台です。

小さくても確かな実力

Image: Blueair

Blueairの中でも一番小さな空気清浄機。しかし実力も確かなもの。

独自のHEPASilent® テクノロジーで0.1μmまでの有害物質の粒子を99.97％除去してくれます。寝室って寝具や衣類などの布類が多いので、ホコリが気になるんですよね。 綺麗な空気で眠れると、睡眠の質も上がりそう。

作業音も静かで、運転音は最小21dBほど。これは 雪の降る音くらいと言われています。睡眠も妨げられることはなさそうです。

光と音でやさしく起こしてくれる

Image: Blueair

特徴的なのは、「サンライズクロック機能」。起床時間の少し前から本体上部のライトが少しずつ明るくなり、まぶた越しに“朝”を感じられます。

アラーム音も搭載されていて、鳥のさえずりや小川の音など10種類以上から選べて、いきなり大音量で起こされるストレスがないのもうれしいところ。 ライトやアラーム設定などはBlueairアプリから操作でき、給電はUSB-Cプラグから手軽に行えます。

Image: Blueair

カラーはCoastal BeigeとMidnight Blue。北欧を感じるシンプルでインテリアになじみやすいデザインが素敵です。

Blueairからはさらに加湿器「DreamWell™ Humidifier H38i」 や、

Image: Blueair

空気清浄機と加湿器の2-in-1モデル「2-in-1 Pro 加湿空気清浄機 DH5i 」も

Image: Blueair

“眠りの空気”をテーマにしたSleep Collectionとして登場。発売が楽しみです。

Photo: ヤタガイ

二子玉川 蔦屋家電にて期間限定で開催中のPOP-UP SHOPにて、実際のモデルを見ることができます。 POP-UP SHOPは2025年11月08日（土）〜11月16日（日）の9日間、開催中。