2025年11月19日（水）から、『ルタオパトス』にて『OMO5小樽 by 星野リゾート』の宿泊者限定で、『小樽洋菓子舗ルタオ』と『OMO5小樽 by 星野リゾート』がコラボレーションしたスイーツ『目覚めのフロマージュスフレ～ナイアガラとはちみつ～』を味わうことができます。

画像：星野リゾート

『OMO5小樽 by 星野リゾート』は、多くの歴史的建造物が並ぶ北のウォール街と呼ばれたエリアに建つ街ナカホテル。朝から小樽を楽しみ尽くしてほしいという想いから、宿泊者限定で『小樽洋菓子舗ルタオ』の最大級の店舗『ルタオパトス』にてスイーツの提供がはじまりました。

画像：星野リゾート

『目覚めのフロマージュスフレ～ナイアガラとはちみつ～』は、ふわふわのスフレにクリームとソースをかけて、世界に一つだけの模様を描いた後、フィルムを外すとクリームがスフレを覆い完成する、体験型スイーツ。さっぱりとした味わいで、朝食にも、朝の小樽を楽しんだ後のブランチにもおすすめです。

画像：星野リゾート

ナイアガラは、北海道で多く生産されているぶどうで、しっかりとした甘みと芳醇な香りが特徴です。シナノキは北海道に多く分布する落葉樹で、その花から採れるはちみつはハーブのような香りが感じられます。それぞれの食材の繊細な味わいや、組み合わさった豊かな風味など、一口ごとに違った味が堪能できますよ！

詳細情報

目覚めのフロマージュスフレ～ナイアガラとはちみつ～

提供開始日：2025年11月19日（水）～

料金：単品1,980円、ドリンク付き2,200円

時間：10:00～12:00

場所：北海道小樽市堺町5-22 ルタオパトス2階 カフェ

対象：OMO5小樽宿泊者

数量：20食限定

予約：OMO5小樽フロントにて当日まで受付

※仕入れ状況により、料理内容や食材の産地が一部変更になる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

さっぱりとしたフルーツに、ナイアガラやシナノキのはちみつといった北海道ならではの素材を合わせ、朝の体に優しく馴染む味わいに◎

周りには食用花やハーブを散らし、自然豊かな北海道を表現！ 写真映えも期待できそう。

朝から小樽の街を散策して、特別なスイーツを味わう。朝の小樽を思いきり満喫できそうですね！

文／北海道Likers

【画像・参考】【OMO5小樽】小樽洋菓子舗ルタオ×OMO5小樽のコラボレーションスイーツ「目覚めのフロマージュスフレ」提供開始 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。