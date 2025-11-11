富川立夢、父・富川悠太氏と人気ラーメン屋で「#仲良し親子」ショットに反響
元テレビ朝日アナウンサーの富川悠太氏が10日、自身のインスタグラムを更新。「たまたま名古屋で時間が合ったので、立夢と2人でスガキヤ行きました」と、息子で『第36回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』ファイナリストの富川立夢（りずむ・17）との「#仲良し親子」ショットを公開した。
【写真】スガキヤで「#仲良し親子」2ショットの富川立夢＆父・悠太氏
「子どものころ、大好きだったスガキヤに息子と行ける日が来るなんて笑 大袈裟かもしれませんが嬉しいです 東海圏に住んだことあるみなさんならこの嬉しさ、伝わりますよね??笑」とつづり、「#スガキヤ #仲良し親子」などのハッシュタグとともに親子の2ショットと、ラーメンの写真をアップした。
この投稿にフォロワーからは「スガキヤ、懐かしいです。学生の頃は安くてうまいスガキヤ一本でした」「わかります 生まれも育ちも名古屋。今でも食べたくなる味」などのコメントが寄せられている。
【写真】スガキヤで「#仲良し親子」2ショットの富川立夢＆父・悠太氏
「子どものころ、大好きだったスガキヤに息子と行ける日が来るなんて笑 大袈裟かもしれませんが嬉しいです 東海圏に住んだことあるみなさんならこの嬉しさ、伝わりますよね??笑」とつづり、「#スガキヤ #仲良し親子」などのハッシュタグとともに親子の2ショットと、ラーメンの写真をアップした。
この投稿にフォロワーからは「スガキヤ、懐かしいです。学生の頃は安くてうまいスガキヤ一本でした」「わかります 生まれも育ちも名古屋。今でも食べたくなる味」などのコメントが寄せられている。