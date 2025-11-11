歌手・俳優の加山雄三さんが自身の公式サイトで、肺炎のために亡くなった俳優・仲代達矢さんを追悼しています。



【写真を見る】【 加山雄三 】仲代達矢さんを悼む「90歳とは到底思えない素晴らしいステージでした」





加山さんは「仲代さんは私の5つ年上の先輩ですが、現役でご活躍されている姿を拝見し、とても勇気をいただいておりました」と振り返り、「90歳とは到底思えない素晴らしいステージでした」と感嘆を綴っています。









加山雄三さん 追悼コメント全文



仲代達矢さんの訃報に接して

仲代さんは私の5つ年上の先輩ですが、現役でご活躍されている姿を拝見し、とても勇気をいただいておりました。

2年前、仲代さんの一人芝居を観に行かせていただいたことがあります。

長尺の台詞に加え、舞台上で軽やかにステップを踏む姿、90歳とは到底思えない素晴らしいステージでした。

今もその時の元気な姿が目に浮かびますが、人間誰しも死を迎えるという抗えない事実に、ただただ寂しさでいっぱいです。

仲代さん本当にありがとうございました。ご冥福をお祈り申し上げます。

加山雄三



【担当：芸能情報ステーション】