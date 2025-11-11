今回ご紹介する猫ちゃんは、なんと紙袋の中で居眠りしてしまったとのこと。すっぽりと袋に収まり、顔だけを少しのぞかせた姿がとても可愛らしいと話題になりました。投稿はXにて、67.1万回以上表示。いいね数は3.3万件を超えました。

【写真：紙袋に入った猫→思いのほか"暖かくて"…幸せいっぱいな光景】

自宅警備中に居眠りしてしまった隊長

今回、Xに投稿したのは「隊長と下僕」さん。登場したのは、猫の隊長ちゃんです。

自宅警備という任務中に、紙袋を発見した隊長ちゃん。どうやら紙袋の中は意外にも暖かかった模様。隊長ちゃんはそのまま紙袋の中で丸くなり爆睡。まるで自分専用の寝床を見つけたかのようにリラックスしていたようです。

紙袋の中は心地よいみたいで、隊長ちゃんはそのまま夢の中へ。まるで「ここが今日の警備ポイントだ」と言っているみたい。袋の中からひょっこり顔を出している様子は、あまりの可愛らしさに見ていて思わず笑みがこぼれます。

自宅の警備任務を一時中断してのひと休み。そんな可愛らしいサボりも、隊長ちゃんの可愛いところですね。

隊長ちゃんの寝顔に心癒されたX民たち

紙袋の中でスヤスヤ眠っていた隊長ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「可愛すぎて誘拐されますにゃ」「紙は優れた防寒効果」「いい夢見てるかな」「ガサガサと入っていく光景が目に浮かびました」「自宅警備、お疲れ様です」などの声が多く寄せられていました。きっと多くの方が、隊長ちゃんが紙袋の中で気持ちよさそうに眠っている姿を見て心癒されたはずです。

Xアカウント「隊長と下僕」では、猫ちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。幸せそうな猫ちゃんたちの様子はとても眼福です。

