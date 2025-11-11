大相撲九州場所

大相撲九州場所（十一月場所）の二日目が10日、福岡国際センターで行われた。まだ客席が閑散とする、この日の最初の取組には、ミュージシャンの姿が。ネットでは「さすがに目立つ」などの声が上がった。

二日目の最初の取組となった東序ノ口二十枚目・宮富士（伊勢ヶ濱）と西序ノ口二十枚目・風光希（押尾川）の一番から、熱視線を送る人物がいた。

ニット帽をかぶり向正面で拍手。ラテン音楽ユニット、東京パノラママンボボーイズのメンバーで、招待制餃子レストラン「荻窪餃子 蔓餃苑」オーナーシェフも務めるパラダイス山元だった。

自身のXで観戦していることを報告。ネット上のファンからも様々な声が上がっていた。

「相撲見ていたら、パラダイス山元さん発見！」

「おー！パラダイス山元がいる！」

「さすがに目立つでしょw」

「これはガチ」

「パラダイス山元さんだわ。九州場所も観戦されるのね。」

グリーンランド国際サンタクロース協会公認サンタクロースなどマルチに活躍するパラダイス山元は、大の伊勢ヶ濱部屋推しでも知られている。残念ながらこの取組で伊勢ヶ濱部屋の宮富士は敗れた。



（THE ANSWER編集部）