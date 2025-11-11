体も心もあったまるぅぅぅ♡【ファミマ】寒い日のランチにしたい！「新作あったかメニュー」

急に空気がひんやりしてきて、あたたかいグルメが恋しくなる季節。そんな今こそチェックしたいのが【ファミリーマート】に登場中のホットデリ！ バリエーション豊富なラインナップの中から、今回は“忙しい日のランチ”にぴったりなメニューをピックアップしてご紹介します。

パンと合わせて食べたい！「濃厚な魚介の旨み！ クラムチャウダー」

クリーム系のスープは冬になると食べたくなる人も多いのでは？ 季節感バッチリの「濃厚な魚介の旨み！ クラムチャウダー」は、あさり・野菜・シェルマカロニ入りと具沢山で食べ応えもありそうです。 パンと一緒に食べれば満足度もアップするかも。値段は\460（税込）。

ほんのり酸味が食欲をそそる「コク深い味わいトマトクリームスープ」

「やみつきになる美味しさ」と@ftn_picsレポーターHaruさんが絶賛するのは「コク深い味わいトマトクリームスープ」\460（税込）。ミルクやチキンブイヨンを加えたトマトスープに、ベーコンや野菜、ショートパスタが入った一品です。ほっこり癒されそう。

チーズ好きは必見！「濃厚チーズソースのマッケンチーズグラタン」

チーズの風味をたっぷり楽しめそうな「濃厚チーズソースのマッケンチーズグラタン」\538（税込）。チーズソースが絡みやすい細マカロニもたっぷり！ レポーターHaruさんによると「チーズソースが濃厚でブラックペッパーも効いていた」そう。チーズ好きなら見逃せません！

ボリューム満点！「ごろっとチキンとさつまいもの濃厚クリームグラタン」

蓋を開ける前からワクワク！ 期待を裏切らない具材のごろっと感がたまらない「ごろっとチキンとさつまいもの濃厚クリームグラタン」。にんにくとスパイス入りのグラタンソースは、体も温めてくれそう。値段は\548（税込）。

寒い日のランチは、手軽に心も空腹も満たしてくれそうな【ファミマ】のホットデリに決まりかも。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N