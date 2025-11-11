いつもとっても元気な赤ちゃんがこの日に限って存在を忘れるほどに静か…。心配になった投稿主さんがふと赤ちゃんに目を向けると…なんと子猫が…！？静かすぎるその理由が癒されると話題を呼んでいます。投稿は、記事執筆時点で5400回以上再生され「癒されます～」などの声が寄せられています。

【動画：赤ちゃんが『妙に静かだな』と思ったら、子猫と一緒にいて…微笑ましすぎるやり取りに"癒される"】

妙に静か…

TikTokアカウント「とらちゃん_0830」に投稿されたのは、茶トラの子猫さんと赤ちゃんの微笑ましいやり取りです。１歳に満たない赤ちゃんと、まだあどけなさが残る子猫さん。普段なら当然元気いっぱいなふたりですが…。

この日はなぜかやけに静か…。そんな静けさの裏には、いたずらが隠れていることも多いので、少し気になってしまいます。しかし、予想に反してとても可愛い光景が広がっていたといいます。そこには、赤ちゃんと子猫さんが！

友情をはぐくむふたり

やわらかな太陽の光が差し込み、心地よい風が通り抜ける部屋。そこでご機嫌なふたりがマットの上で静かに遊んでいたとか。同じ家で一緒に育っている赤ちゃんと子猫さん。見つめ合うようなふたりの姿が、微笑ましいです。

赤ちゃんは子猫さんの前足を掴み軽く握っていたといいます。前足を触られるだけで激怒する猫さんも多いですが、子猫さんは怒るわけでもなく、そっと静かに自分の前足を赤ちゃんの手から抜き取ったそうです。

子猫でも立派に子守りが…！

そして、離れた赤ちゃんの手にじゃれつき始めたとか。優しく『ハムハム』してみたり、前足で『ちょいちょい』してみたり…とても楽しそうです。赤ちゃんも自分の手にじゃれつく感覚を楽しんでいるようだったとか。

そんな中、こちらを見ている投稿主さんに気付いた赤ちゃんは、満面の笑みを向けたそうです。「友達ができたよ！」とでも言いたげ。自分もまだまだ子供なのに立派に赤ちゃんの子守りができる心優しい子猫さんなのでした。

投稿には、赤ちゃんと子猫さんのとっても可愛いやり取りに「ホノボノですねぇ」「可愛いデス」などのコメントが寄せられています。また、いいね件数が100件を超え、TikTokユーザーの心を鷲掴みにしています。

この他にも、TikTokアカウント「とらちゃん_0830」には、様々な動物と暮らす大家族の楽しい日々の様子が投稿されています。アカウント名にもなっているモフモフの大型犬『とらじろう』くんも魅力的です。

