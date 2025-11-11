グラビアアイドルの藤乃あおいがこのほど、SPA!デジタル写真集「グラビアの本質」（扶桑社）の発売を記念して誌面カットを公開。自慢の美ボディを惜しげもなく披露している。



同作は「週刊SPA!」名物グラビアコーナー「グラビアン魂」で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んでいる。表紙カットでは、赤ビキニ姿で左の肩ひもが外れており、あふれんばかりのショットが、まずは眼福感を与えてくれる。



また、プール際でハイカラビキニ姿のまま、水滴を拭く様子も激写されている。さらには明るい原色カラーのビキニ姿で、あざとかわいくちょこんと座る姿からは、妖艶さと爽やかさが入り交じった表情を見せている。ほかにも純白ビキニでカメラを見つめる清楚カットも掲載。グラビアの本質ともいえる、王道で完璧なショットが並んでいる。



藤乃は1998年、石川県生まれ。趣味はドライブ、特技はイラストの模写、書道。好きな漫画は『ドラゴンボール』。DVD『女ギツネ want to touch』、写真集『ハレテヨカッタ』が発売中。



（よろず～ニュース編集部）