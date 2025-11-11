高橋恭平×木村柾哉×中島颯太が”最強チーム”を結成
TBS系バラエティ『THE神業チャレンジSP』が、25日午後7時から2時間スペシャルとして放送される。世界で話題の“神業動画”を芸能人やアスリートが本気で再現し、成功すれば賞金100万円を獲得できる人気企画。MCはチョコレートプラネットが務め、陣内智則、佐藤栞里、井森美幸、岡田結実、梅沢富美男がスタジオゲストとして出演する。
【別カット】”最強チーム”の対戦相手
今回のスペシャルでは、さまざまな分野で“神業”が炸裂。1つ目の挑戦は「神超えチャレンジ〜くら寿司〜」。芸能人チームがオリジナル寿司を開発し、くら寿司の“商品開発の神”と売り上げで真っ向勝負に挑む。結成20周年を迎え初のタッグで参戦するチョコレートプラネットに加え、梅沢富美男、そしてフレッシュな3人も参戦。アイデア担当・高橋恭平（なにわ男子）、料理上手・木村柾哉（INI）、回転寿司通・中島颯太（FANTASTICS）が融合した最強チーム。3組は神の売り上げを超え、神超えなるか。
続く「神業バドミントン」では、日本バドミントン界の至宝・桃田賢斗が登場。舞台は東京・豊南高校。ネット上で話題となった超難関バドミントン神業の再現に挑み、3ステージを突破できれば賞金100万円を獲得できる。1ステージごとに10万円がかかるガチ挑戦を、バドミントン部の生徒たちが見守る中で行う。果たして奇跡のショットは再現されるのか。
さらに、築50年以上のアパートをリフォームする「神業DIYリフォーム」も展開。MCの長田庄平（チョコレートプラネット）が率いる芸能人チームが、1室を丸ごと改装。WEST.の桐山照史が助っ人として参加し、1週間かけてガチDIYに挑む。完成後には実際に“入居希望者”を募集し、リフォームの成果を試すというリアル企画だ。
