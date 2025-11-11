「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」を運営する千趣会の花とギフトの専門ショップ「イイハナ・ドットコム」

ディズニーキャラクターデザインのフラワーギフトも多数ラインナップされています。

今回は、ディズニーツリーセット「スペシャルクリスマス 150cm（ミッキー＆フレンズ）」を紹介します☆

イイハナ・ドットコム ディズニーツリーセット「スペシャルクリスマス 150cm（ミッキー＆フレンズ）」クリスマスツリー

価格：29,700円（税込）

送料：1,100円（税込）

サイズ：奥行き約90cm、幅約90cm、高さ約150cm（組立てた状態）

セット内容：

組立式ツリー約150cm（上下2パーツ、アイアンスタンド、ネジ×3個）オーナメント（全29パーツ）：ぬいぐるみ（ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック）×各1個、約80mmストライプボール3種×各3個、スノーフレーク×4個、クリスマスブーツ4色×各3個取扱説明書

販売店舗：イイハナ・ドットコム

インパクトのある150cmサイズの「ミッキー＆フレンズ」デザインのツリーセット。

ディズニーキャラクターデザインのぬいぐるみとオーナメントがセットになっています！

3分割してコンパクトに収納でき、シーズンオフ時にかさばらないのもうれしいポイント。

© Disney

オーナメントのぬいぐるみは、「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」の4種類。

優しい表情が印象的です☆

© Disney

ストライプボールやスノーオーナメント、クリスマスブーツのオーナメントもセットに。

オーナメントはどれもカラフルで存在感抜群です◎

© Disney

ビビッドなカラーリングで、飾り方次第で雰囲気も変わりそう！

さらに、オーナメントのクリスマスブーツは小物を入れることができます。

ちょっとしたプレゼントをひそませて、サプライズ演出にもぴったり。

© Disney

ご自宅に届いたら、ツリーを組み立てて、オーナメントを飾り付け、オリジナルのツリーが完成です。

思わずお友達に自慢したくなるようなかわいい夢があふれるツリーに！

「ミッキー＆フレンズ」のクリスマスツリーセットは、ご自宅用だけではなく、小さなお子様のいるお友達やお孫さんへのプレゼントにもオススメ。

ディズニーツリーセット「スペシャルクリスマス 150cm（ミッキー＆フレンズ）」は、イイハナ・ドットコムで販売中です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキー＆フレンズのクリスマスツリーセット！イイハナ・ドットコム ディズニー「スペシャルクリスマス 150cm」 appeared first on Dtimes.