東京駅八重洲北口改札外のすぐそば、魅力的な手土産やギフト品が揃う東京駅一番街の『東京ギフトパレット』では、間もなくやって来るホリデーシーズンに向けた最新スイーツが数多く登場しています。



今回は数あるメニューの中から、いつものおやつタイムがさらに充実しそうな5品をご紹介。甘～いひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか。

なお、販売スケジュールがショップによって異なりますので、東京ギフトパレットに向かう際は事前の確認をお忘れなく。

フランセ「クリスマスを楽しむミルフィユ」

6個入（フレーズショコラ・プラリネショコラ 各3個）1296円／12個入（同・各6個）2592円

『FRANÇAIS（フランセ）』の「クリスマスを楽しむミルフィユ」は、ホリデーシーズン向けの限定スイーツ。「フレーズショコラ」と「プラリネショコラ」の2種が入っています。

フレーズショコラはホワイトチョコを加えたバニラクリームと苺のクランチを、プラリネショコラはビターチョコとプラリネ（ナッツのペースト）を加えたクリームを、それぞれ香ばしいパイ生地でサンドしてチョコレートコーティングを施しています。

サクサクの食感とチョコレートの甘さに続いてクリームの多彩な味わいが口いっぱいに広がるスイーツです。

●DATA

販売期間：2025年11月1日（土）～

東京ばな奈ワールド『ミッキー＆フレンズ』のクリスマス限定缶

1缶（26枚入）3672円

『東京ばな奈ワールド』では、クリスマス限定缶「ミッキー＆フレンズ（クリスマス＞/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が登場。

メインのショコラサンドは、ミッキーたちの顔が描かれたラングドシャクッキーでバナナミルクシェイク味のショコラをサンド。シャリシャリっと軽やかな食感と、クッキーからはみ出すショコラのミルキーな甘さが特徴です。

また、個包装のショコラサンドを詰め込んだパッケージのスペシャルデザイン缶も、ディズニーファン注目の一品。クリスマスの準備に大忙しのミッキーたちの楽しそうな雰囲気が、一足早いホリデー気分を大いに盛り上げてくれそうです。

なお、JR東京駅の別店舗『Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈』及び『東京ばな奈s（トーキョーバナナーズ）』では、缶のミッキー＆フレンズをデザインした「イヤープレート（ショコラサンドとのセット及びイヤープレート単品）」も販売中。こちらも早期終売となる可能性が高いので、早めの購入をオススメします。

●DATA

販売期間：2025年11月1日（土）～12月25日（土）

ムーミンショップ パティスリー「クリームサンドクッキー缶」

1缶（3個入）1188円

ムーミン公式パティスリー『ムーミンショップ パティスリー）』の注目スイーツは、「クリームサンドクッキー缶＜ピスタチオ味＞」。

ミルキーな味わいのホワイトソイショコラにピスタチオペーストを練り込み、風味豊かなクッキーでサンドした分厚いスイーツサンドです。

スナフキンの絵柄も可愛い[食楽web]

1枚が大きめのサイズなので食べ応えもバッチリ！コーヒーや紅茶との相性も抜群です。人気キャラ「スナフキン」を描いたオリジナルデザインの缶も含め、親しい方へのギフトに適した一品です。

●DATA

販売期間：2025年11月5日（水）～

コートクール「東京ブラウニー」

5本入（1458円）に加えて、期間限定で10本入（2700円）の販売がスタートしました

日本初のブラウニー専門店『côte cour（コートクール）』では、看板スイーツ「東京ブラウニー」の10本入を期間限定で販売中です。

厳選した2種類のクーベルチュールチョコレートを使用し、生地に練り込まれた力強いカカオの風味と外面のサクサク食感、内側のなめらかでしっとりとした食感のコントラストが特徴。

従前の5本入から新たに10本入が加わったことで、家族や友人との団欒にはもちろん、ビジネスシーンや親しい方へのギフトにもピッタリの一品となっています。

●DATA

販売期間：2025年10月20日（月）～ ※10本入はなくなり次第販売終了

ブリュレメリゼ「ブリュレショコラタルト」

5個入 1350円／10個入 2160円

ブリュレスイーツ専門店『BRULEE MERIZE（ブリュレメリゼ）』の看板スイーツと言えば、累計販売数が200万個以上の大人気スイーツ「ブリュレクリームタルト」。その冬限定メニューが、ショコラ仕様の「ブリュレショコラタルト」です。

2年連続での販売となる今年2025年バージョンは、表面を香ばしくブリュレしたショコラクリームの中にショコラキャラメルソースを新たに忍ばせ、チョコレート風味のココットタルトを加えた“トリプルショコラ味”にグレードアップされています。

販売期間が来年2月末頃までなので、大切な方へのバレンタインギフトにもよさそう。贅沢な「パリとろ食感」と濃密なショコラの味わいを、存分に楽しんでみてはいかがでしょうか。

●DATA

販売期間：2025年11月1日（土）～2026年2月末頃