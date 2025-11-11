TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後8時55分に、洪水警報を沖縄市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】沖縄県・沖縄市に発表 11日20:55時点

本島北部では、12日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。本島中南部、本島北部では、12日明け方まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■名護市
□大雨警報
・土砂災害
　12日明け方にかけて警戒
・浸水
　12日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日夜遅く

□洪水警報
　12日明け方にかけて警戒

■沖縄市
□洪水警報【発表】
　12日明け方にかけて警戒

■うるま市
□洪水警報
　12日明け方にかけて警戒

■国頭村
□大雨警報
・土砂災害
　12日明け方にかけて警戒
・浸水
　12日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　11日夜遅く

□洪水警報
　12日明け方にかけて警戒

■大宜味村
□大雨警報
・土砂災害
　12日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　11日夜のはじめ頃

□洪水警報
　12日明け方にかけて警戒

■東村
□大雨警報
・土砂災害
　12日明け方にかけて警戒
・浸水
　12日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　11日夜遅く

□洪水警報
　12日明け方にかけて警戒

■今帰仁村
□洪水警報
　12日明け方にかけて警戒

■宜野座村
□大雨警報
・土砂災害
　12日明け方にかけて警戒