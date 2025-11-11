【洪水警報】沖縄県・沖縄市に発表 11日20:55時点
気象台は、午後8時55分に、洪水警報を沖縄市に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】沖縄県・沖縄市に発表 11日20:55時点
本島北部では、12日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。本島中南部、本島北部では、12日明け方まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■名護市
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒
・浸水
12日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 11日夜遅く
□洪水警報
12日明け方にかけて警戒
□洪水警報【発表】
12日明け方にかけて警戒
■うるま市
□洪水警報
12日明け方にかけて警戒
■国頭村
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒
・浸水
12日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 11日夜遅く
□洪水警報
12日明け方にかけて警戒
■大宜味村
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 11日夜のはじめ頃
□洪水警報
12日明け方にかけて警戒
■東村
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒
・浸水
12日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 11日夜遅く
□洪水警報
12日明け方にかけて警戒
■今帰仁村
□洪水警報
12日明け方にかけて警戒
■宜野座村
□大雨警報
・土砂災害
12日明け方にかけて警戒