¥ì¥¢¥ë¡¢½ÐÈÖ¸º¾¯¤Î¥í¥É¥ê¥´ÇäµÑ¤òË¾¤à¡©¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬¹â³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼½àÈ÷¤«
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè12Àá¤Ç¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¤Ë¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÎÏ¢¾¡¤Ï4¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¡¢0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤«¤é¤Î¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤â¼ºÇÔ¤·¤¿¡£
¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Î1ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¡£Æ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤ò»Ö´ê¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥í¥É¥ê¥´¡¦¥´¥¨¥¹¤Ï¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½ÐÈÖ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÀÒ¶â8000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó142²¯6000Ëü±ß¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ºòÇ¯3·î¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥í¥É¥ê¥´¤ò½ä¤ë·ëËö¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç·èÃå¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£