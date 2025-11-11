ジェイコブ・コリアーの最新アルバム『The Light For Days』に、日本盤限定ボーナストラック「Icarus (feat. The Staves) [Mahogany Sessions]」が収録される。あわせて、アルバムリスニングウィークを渋谷パルコ ミュージックカフェ＆バー QUATTRO LABOにて開催する。

同楽曲は、アルバムに収録されているカバー曲「Icarus」を、オリジナルアーティストのThe Stavesとともにパフォーマンスした音源。ギターと歌のみの編成ながら、スタジオVer.にはなかったコーラスワークなどで違った魅力を引き出している。

アルバムのリリースを記念して開催されるアルバムリスニングウィークでは、新作が店内で定期的にプレイされるほか、コラボレーションカクテル『Keep An Eye On Summer』も登場する。コラボカクテルの注文で、イベント限定ポストカードが先着でプレゼントされる。会期は2025年12月1日から14日となっている。

また、アルバム『The Light For Days』はロンドンの自宅にて4日でレコーディングされた作品だ。新曲を6曲収録するほか、The Beatles「Norwegian Wood（ノルウェーの森）」、The Beach Boys「Keep An Eye On Summer」などのカバー曲を5曲収録する。

（文＝リアルサウンド編集部）