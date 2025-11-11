『ガヴ』ショウマ・知念英和、天然ぶりを遺憾なく発揮 日野友輔＆庄司浩平がツッコミ
俳優の知念英和、日野友輔、庄司浩平が11日、都内で行われた、令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』のVシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』（11月28日から期間限定上映、2026年6月10日にBlu-ray＆DVD発売）の完成披露舞台あいさつに登壇した。
【動画】庄司浩平、知念英和の天然っぷりにツッコミ連発！暴走トークに会場大爆笑
イベントには、ショウマ／仮面ライダーガヴ役の知念、辛木田絆斗／仮面ライダーヴァレン役の日野、甘根幸果役の宮部のぞみ、ラキア・アマルガ／仮面ライダーヴラム役の庄司、リゼル・ジャルダック役の鎌田英怜奈、本作のゲストキャストの人間界でリゼルと一緒に行動するググナ役の田淵累生、謎の医者・狩藤綾巳役の新木宏典、柴崎貴行監督（※崎＝たつざき）が登壇した。
上映前に行われたイベント。冒頭のあいさつで知念は「皆さん、盛り上がってますか？」とコール＆レスポンス。続けて「映画、楽しかったですか？」と確認すると、日野＆庄司が「これからです」「まだまだ」と大慌てでツッコミ。知念は今夏に公開された映画『仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者』という意味だったと説明し、日野は「ちょっとわかりにくかったかもね」と苦笑いだった。その後も知念は自由気ままな立ち振る舞いで観客を爆笑させていた。
■『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』あらすじ
仮面ライダーたちの戦いが終わり、闇菓子がこの世から消えて、しばらく時間が流れた。なんでも屋「はぴぱれ」では、人間界に残ったグラニュートたちに仕事を斡旋し、“人間とグラニュートの共存”は、少しずつ実現へと向かっているはずだった。ある日絆斗は、街で出会った傷ついた少女たちとともに「狩藤医院」を訪ねた。
そこは、表立って病院へ行けない事情のある者たちを診ている怪しげな病院だったが、医師・狩藤の腕は確かだった。治療を受けた少女たちの日常が気になり、ひそかに尾行すると、彼女たちのグループには、なんと、あのリゼルがいた。父・ボッカを亡くし、人間界に残されたリゼルは、今では不良少女たちの用心棒のような存在となっているらしい。
さらに、グループの中にひとり、若い男性がいることが気になった絆斗は、今度は彼を探ることに。男の正体は、グラニュートだった。闇菓子をふたたび流通させようとたくらんでいるようだ。
複雑な心境の絆斗を、胸の激痛が襲う。かつての改造手術が、彼の身体に著しく影響を及ぼしていた。さらに、ボッカに恨みを抱く、グラニュートのイジークまで出現して…。
