¡Ú12/12¡Á28¡ÛÜ¯¥öµÖÃæ³Ø¹»3Ç¯EÁÈ¤ÈÍ·±àÃÏ¤ÇÍ·¤Ü¤¦¡¡¥¢¥Ë¥á10¼þÇ¯¡Ö°Å»¦¶µ¼¼¡×¤È¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤¬½é¥³¥é¥Ü
¡Ö°Å»¦¶µ¼¼¡×¤Ï2025Ç¯¡¢¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤ÎÊüÁ÷¤«¤é10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö°Å»¦¶µ¼¼¡×¡ß¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¡¡¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡¦ÆÃÅµ¤ò¸«¤ë
¤½¤ó¤ÊÆ±ºî¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬12·î12Æü¡Á28Æü¤Î´ü´Ö¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¡ÊÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢±àÆâ¤Ë¤¢¤ë3¤Ä¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥ë¡¼¥Ô¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥·¥Ã¥×¡×¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¥«¥Ã¥×¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È ¥¤¥Ã¥Ñ¡¼¥Ä¡ª¡×¤¬¡Ö°Å»¦¶µ¼¼¡×»ÅÍÍ¤Ë¡£
¥³¥é¥ÜÍÑ¤Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö»¦¤»¤ó¤»¡¼¡×¡ÖÄ¬ÅÄ½í¡×¡ÖÀÖ±©¶È¡×¤ÎÏ¿¤ê²¼¤í¤·¥Ü¥¤¥¹¤âÎ®¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢±àÆâ¤Î¤ªÅÚ»º¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖShop Gets¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·µ¬½ñ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇäÍ½Äê¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò2000±ßÊ¬¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡¢¥ì¥·¡¼¥È¹ç»»ÉÔ²Ä¡Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤´¤È¤ËÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É1Ëç¡¢5500±ßÊ¬¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡¢¥ì¥·¡¼¥È¹ç»»ÉÔ²Ä¡Ë¤Î¹ØÆþ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤¬Ìã¤¨¤ë¡£
ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢Æþ±à¤·¤¿¤é¤Þ¤º¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÆÍÆþ¡¢¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¥¤¤â¥¢¥ê¤«¤â¡©
ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤âÜ¯¥öµÖÃæ³Ø¹»3Ç¯EÁÈ¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Ç¤ÎàÍ·±àÃÏ¤Î»þ´Öá¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸åÆü¡¢¤½¤ÎÂ¾¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÂ³Êó¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£