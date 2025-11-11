一般男性との結婚を発表したPerfumeのあ〜ちゃんこと西脇綾香（36）が11日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。沢山の祝福に感謝した。

あ〜ちゃんは「本当にたくさんのお祝いメッセージありがとうございます」と感謝。さらに「LINEもたくさん送ってきてくれてるけど、返信してもしても未読数がなくならないのがなんて幸せなんだろうと浸っています」とつづった。

また「こんなありがたい言葉をこんなにたくさん皆さんからいただけるとは思っていなくて、感動と涙と笑顔と涙とで過ごさせてもらっています」と続けた。

さらに、「それでも緊張がほぐれることがなくそわそわして止まないので、今日も運動してきました」とマシンピラティスをする姿を投稿。「呼吸で体を整えていくけん心も神経も落ちつけられる効果もあるみたいよ」と説明しながらも「今日の私にはどうだか…」とした。

あ〜ちゃんはこの日、「この度、一般男性と結婚しました」と報告。お相手について「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と明かした。