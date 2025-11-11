「大相撲九州場所・３日目」（１１日、福岡国際センター）

西幕下４３枚目の若隆元（３３）＝荒汐＝が大翔鵬（追風風）と対戦。立ち合いで押し込まれたが、土俵際で回り込みながらはたき込みを決め、１勝１敗とした。

今場所初白星を挙げた若隆元は、先月のプロ野球ドラフト会議の会場で、ファンと一緒に観覧している姿が話題となった。念願の初観覧だったという。

今季１軍を６試合、２軍を４試合観戦した熱烈な中日ファン。１位中西聖輝投手（青学大）、２位櫻井頼之介投手（東北福祉大）、３位篠粼国忠投手（徳島インディゴソックス）の結果に「１〜３位が投手。思い切った、いいドラフトだった」と感想を語った。

中西は重複指名を予想したが単独指名。「井上監督がくじを引くのを見たかったけれど、いい投手」と声を弾ませた。

また、柳裕也投手がＦＡ権を行使せず残留を決めたことを「残留したのでハッピー。かなり心配していた」と喜んだ。

ドラフト会議は反響を呼んだ。「他の部屋の、もう辞めた力士からも連絡が来ました」と語った。大相撲ロンドン巡業から帰国し、時差ぼけが残る中での観覧。「体力すごいですね、という連絡もありました。本当に楽しかったです」と話していた。