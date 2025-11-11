サッカー日本代表でＡ代表初招集のＦＷ後藤啓介（シントトロイデン）が自身の強みをアピールした。

日本代表は１１日、国際親善試合ガーナ戦（１４日、豊田スタジアム）、ボリビア戦（１８日、国立）に向け、千葉市内で練習を行った。海外組の後藤は室内で調整した。

今夏にベルギー１部アンデルレヒトから完全移籍した後藤は、２０２８年のロス五輪世代の２０歳。身長１９１センチの大型ＦＷとして、クラブでは直近９日のスタンダール戦で今季４ゴール目をマークした。

勢いに乗る長身ストライカーは「そもそも走るのが得意だったので、運動量には自信があるし、今の現代サッカーはフォワードが守備をしないなんてことはない。そういう面で違いを出したり、良さを出せれば」と自身の強みを挙げた。

後藤と同じセンターＦＷには、森保ジャパンの絶対的エース・ＦＷ上田絢世（フェイエノールト）がいるが、その上田が、２得点を決め３―２で勝利したユトレヒト戦（１０月５日）を現地観戦したという。「（上田は）動き直しが早い。常に相手のセンターバックの間にいるなと実際に見て思った。背後に抜けるタイミングは勉強になる」と学びも多かった。

しかし、学ぶだけでは終わらない。後藤は「やっぱり高さは自分の長所になると思うので、よりクロスが多くなった時に自分の良さが生きると思う」。森保ジャパンのエースを上回る長身を生かし、代表生き残りを目指す。