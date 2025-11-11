花江夏樹、人生初の“推し”告白「オーディション番組を見たら…」初対面でファンクラブ加入報告
【モデルプレス＝2025/11/11】声優の花江夏樹が、11月6日放送の『声優と夜あそび 木【小野賢章×花江夏樹】＃23』（ABEMA アニメLIVEチャンネル／22時〜）に出演。人生初の“推し”の存在を告白した。
【写真】花江夏樹、5歳になった双子の娘の記念ショット
オープニングでは、先日花江が受賞した『第42回ベストジーニスト2025』特別貢献賞が話題に。「おめでとうございます！」と受賞を祝う小野に対し、花江は「オファーが来て、まず俺？ってなって。でも、タンスの棚全部ジーンズっていうくらいジーンズ大好きなの。インスタにも載せているので、そういうのを見てくれたのと、作品とかキャラクターに注目してもらえて取れたのかなって」と受賞への感謝を語る。
また小野から突然「会えてよかったね」と話を振られると、花江は「その話する？」と照れながら授賞式にて推しグループ・HANAと初対面を果たしたことを報告。デビュー当初から注目し、その後オーディション番組を見てハマったという花江は、「オーディション番組を見たら、俺の穢れた心が全て浄化されるような気持ちになった。夢に向かって進んでいく姿に、正気じゃいられないってくらい感動した」と語り、「今まで好きなアーティストさんや俳優さんはもちろんいたけど、“推し”って感覚は、生まれて初めてに近い」と照れながらも嬉しそうな表情を見せる。ファンクラブにも加入していることを明かし、「壇上で何も面白いこと言えなかった…」と授賞式当日を振り返りつつ、インスタ投稿で3枚目にさりげなくHANAとの集合写真を載せ、“推し活”を表現したことも語った花江。小野もその投稿を見たようで、「何気なくインスタを見てたらいきなり『Blue Jeans』（HANAの楽曲）が流れてきて。そしたら花ちゃんのすっごい幸せそうな集合写真があって。“やってんね！”ってなったよ（笑）」「花ちゃんのことは大体のことは知ってるけど、こんな花ちゃんは見たことがない！」とツッコミ。花江も「俺、生まれて初めてインスタに音楽つけたよ！」と返し笑いを誘った。
続けて小野から「何かしゃべったの？」と聞かれると、幸せそうな表情で「…はい！」と答え、「向こうも知っていてくれて、ファンクラブ入ってますって言ったらすごく喜んでくれた！あの日はもう立ってられなかった」「ライブ行く。頑張ってチケット取る」と興奮気味に語った花江。花江の本気ぶりにスタジオは拍手と笑いに包まれ、視聴者も「ガチだwwww」「しっかり推し活してるww」「とってもかわいいww」「ガチ勢オタクの顔してるwwww」などのコメントで盛り上がった。（modelpress編集部）
