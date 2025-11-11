「ラヴィット！」で話題・南後杏子アナ、ディズニーでのスカート姿に反響「天使」「ギャップに悩殺」
【モデルプレス＝2025/11/11】TBSアナウンサーの南後杏子が11日、自身のInstagramを更新。ディズニーを訪れた際の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳美人アナ、ギャップ溢れるスカート姿に悩殺
南後アナは「ディズニークリスマス」「少し早めにクリスマス気分を味わってきました」と東京ディズニーリゾートを訪れた様子を公開。赤と白を基調としたクリスマスカラーのトップスにロングスカートを合わせたファッションを披露し、人気エリアのシンデレラ城をバックに笑顔を見せている。
この投稿に、ファンからは「天使」「ギャップに悩殺」「楽しそうで可愛い」「スカート似合う」などといったコメントが寄せられている。南後アナは、TBS系「THE TIME,」（毎週月曜〜金曜 あさ5時20分〜8時）をはじめ、同局系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）など多数の人気番組に出演。実直かつキュートな人柄が話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳美人アナ、ギャップ溢れるスカート姿に悩殺
◆南後杏子アナ、ディズニーショット
南後アナは「ディズニークリスマス」「少し早めにクリスマス気分を味わってきました」と東京ディズニーリゾートを訪れた様子を公開。赤と白を基調としたクリスマスカラーのトップスにロングスカートを合わせたファッションを披露し、人気エリアのシンデレラ城をバックに笑顔を見せている。
◆南後杏子アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「天使」「ギャップに悩殺」「楽しそうで可愛い」「スカート似合う」などといったコメントが寄せられている。南後アナは、TBS系「THE TIME,」（毎週月曜〜金曜 あさ5時20分〜8時）をはじめ、同局系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）など多数の人気番組に出演。実直かつキュートな人柄が話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】