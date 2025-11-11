「香水は無駄遣いかも」悩む妻→夫による“最高の返し”に10万いいね「こういう考え方は効く」【ママリ】

モチベが上がるものは、医薬品のようなもの？

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、YoshiMi 916(@floret_y)さんの投稿した夫とのエピソードです。皆さんは欲しい物があったとき、その場でサッと購入しますか？YoshiMiさんは「欲しい香水があるが無駄遣いかもなので自重している」と夫に話したところ、むしろ買うことを勧められたそうです。そのときの夫の“最高の返し”が話題となりました。

投稿者・YoshiMi 916(@floret_y)さんは「欲しい香水があるが無駄遣いかもなので自重している」と夫に話したところ、むしろ買うことを勧められたそうです。そのときの夫の“最高の返し”が話題となりました。購入への背中を押してもらえるエピソードです。

夫に「欲しい香水があるが無駄遣いかもなので自重している」という話をしたら、

「もしもそれによって仕事とか日常生活のモチベが上がるならば第3種医薬品的なものではないか」と買うことを勧められたので購入するしか…？となりました。

買い物の悩みを相談した結果、“欲しいという気持ち”を大事にしてもらえることはうれしいですよね。差し迫って必要な物ではなくても、自分がご機嫌になるための物も時として大切なのではないでしょうか。



この投稿には「自分の気持ちを高めてポジティブに持っていけるものは大事にしていいと思う」「今日からジュエリーを第3種医薬品相当として扱うことにしました」といったコメントが寄せられていました。



買い過ぎには注意が必要ですが、お気に入りのアイテムは仕事や勉強などへの活力になることも。お買い物に前向きになれる素敵な投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）