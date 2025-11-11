食品表示法に違反したとして、山形県は11日、酒田市の食品加工会社に原因の究明や再発防止などを指示しました。

会社はアルゼンチン産のイカが混ざった商品を国産のイカとだけ表示して販売していました。



県によりますと、食品表示法に違反したのは酒田市の食品加工会社「山形飛鳥」です。

山形飛鳥は少なくともおととし9月からことし6月までの間に、原材料名の表示が不適切な商品を新潟県内の関連会社「飛鳥フーズ」に販売しました。

対象の商品は「イカの塩辛」や「イカゴロ焼き」など59品、合わせて47万701個と、業務用のイカおよそ29トンです。

これらの商品には国産のスルメイカとアルゼンチン産のアルゼンチンマツイカを混ぜて使用していましたが、

パッケージの原材料名には国産のイカのみ表示していたり、原産地を表示していなかったりしました。





県食品安全衛生課・伊藤陽子さん「農林水産省の関係部署から情報をもらったので、それに対して事実かどうか国と合同で調査したのが発端。広域的な今まであまりないような事例」「山形飛鳥」は県に対し、「スルメイカが不漁のため原材料に他のイカを入れてしまった。スルメイカと同等の品質であるため商品に使っても差し支えないと思った」と説明しているということです。県食品安全衛生課・伊藤陽子さん「消費者に対して表示が適切でなかったことを深く反省してもらって今後はそのようなことがないようにしてもらえれば」県は食品表示法に則り、山形飛鳥に対して製造・販売している全商品の点検や原因の究明、再発防止対策の実施と検証などを記載した文書を12月11日までに提出するよう指示しています。一方、農林水産省は11日、卸売業者などに商品を販売していた関連会社の「飛鳥フーズ」に同様の指示を行いました。