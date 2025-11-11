エルベシャプリエが贈る数量限定キャンペーン♪GPシリーズ購入で特別なスノードームをGET
フランス発の人気バッグブランド「エルベシャプリエ」から、心ときめくクリスマスキャンペーンが登場します。2025年11月15日（土）より、全国の店舗および公式オンラインストアでGPシリーズを購入した方に、数量限定で「クリスマス2025 スペシャル・オリジナルスノードーム」をプレゼント♡パリのエッフェル塔をモチーフにした愛らしいデザインで、ホリデー気分をいっそう高めてくれます。
エルベシャプリエの数量限定スノードームが登場
今回のクリスマスキャンペーンでは、GPシリーズを購入した方に、先着で「クリスマス2025 スペシャル・オリジナルスノードーム」をプレゼント。
テーマカラーはピンクで、パリの象徴・エッフェル塔のまわりをエルベシャプリエの舟型トートが囲む、ロマンティックなデザインです。雪が舞う幻想的な雰囲気に、ブランドのエレガンスが光ります。
数量限定のため、早めのチェックがおすすめです♪
上品で機能的なGPシリーズの魅力
707GP
604G
2701GP
2638G
対象となるGPシリーズは、コットンキャンバスに高品質なコーティングを施した「コーテッドキャンバス」を採用。軽量で耐久性に優れた素材は、日常使いにもぴったり。
ラインナップには、人気の舟型トート「707GP（M）」税込118,800円、スクエアトート「604G（M）」税込162,800円、ショルダーバッグ「2638G」税込92,400円、そしてコンパクトな「2701GP（S）」税込118,800円（※ストラップ別売）を展開。
どのモデルも、洗練された佇まいでコーディネートを上品に引き立てます。
ギフトにもぴったりなクリスマス限定仕様
クリスマス期間中は、ショッパーに華やかなピンクリボンを施し、オリジナルメッセージカードも用意♡大切な人への贈り物にもぴったりです。
オンラインストアでは、メッセージカード付きギフトキット（税込330円）を選ぶと、リボン付きの特別包装に。
エルベシャプリエの公式オンラインストアや店舗で、ホリデー限定の特別感をぜひお楽しみください。
この冬だけの特別キャンペーンをお見逃しなく
上品で長く愛せるバッグとともに、心温まるホリデーを過ごしてみませんか？「クリスマス2025 スペシャル・オリジナルスノードーム」は、GPシリーズ購入者限定・数量限定でのプレゼントとなります。
ピンクを基調とした可憐なデザインは、見るたびに笑顔を運んでくれるはず。エルベシャプリエのバッグとともに、特別な冬の思い出を彩りましょう。