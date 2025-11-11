文化勲章を受章した日本を代表する俳優で、「人間の條件（じょうけん）」「影武者」などの映画から舞台、テレビドラマまで幅広く活躍した仲代達矢（なかだい・たつや、本名・仲代元久＝なかだい・もとひさ）さんが８日未明、肺炎で死去した。

９２歳だった。

東京生まれ。１９５２年に俳優座養成所に入り、５５年の俳優座公演「幽霊」で注目された。翌年に井上梅次監督「火の鳥」で本格的に映画デビュー。小林正樹監督「人間の條件」「切腹」、黒沢明監督「用心棒」「椿三十郎」「影武者」「乱」、木下恵介監督「永遠の人」などの話題作に次々に出演した。ＮＨＫ大河ドラマ「新・平家物語」や、テレビドラマ「海は甦（よみが）える」「大地の子」などでも骨太の演技を見せた。

７５年、妻の宮崎恭子（やすこ）さん（脚本家・演出家の隆巴（りゅうともえ））と俳優を養成する私塾「無名塾」を設立。役所広司さん、若村麻由美さんら多くの俳優を送り出した。２０１５年に文化勲章。１８年の第２５回読売演劇大賞芸術栄誉賞など、受賞多数。石川県七尾市の能登演劇堂の名誉館長を１９９５年の開館時から務め、今年５、６月に同劇場の舞台「肝っ玉おっ母（かあ）と子供たち」に母親役で主演。約２時間半も熱演していた。