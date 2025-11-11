ナンバープレートでかっこいいと思う大阪府の地名ランキング！ 2位「大阪」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月4〜6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、「かっこいいと思うナンバープレート」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「ナンバープレートでかっこいいと思う大阪府の地名」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「日本を代表する都市名であり、知名度・存在感が抜群。力強く堂々とした印象があり、シンプルながらもかっこいいと感じます」（20代女性／奈良県）、「大阪・関西万博のデザインが可愛すぎる。みゃくみゃくもついてて特別な感じが好きです」（30代女性／京都府）、「全国的に知名度があってかっこよくて憧れる」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「平仮名表記なのに、どこか粋で勢いがある感じがします。古くからの大阪の文化や人情を感じさせる響きで、都会的なのに親しみやすいのが魅力です」（30代女性／秋田県）、「ちょっとコテコテな感じでかっこいいからです」（50代男性／兵庫県）、「なにわナンバーができた時衝撃を受けました。市内に住んでいた時は、地方に行った時には勝手にドヤ顔してました」（50代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
