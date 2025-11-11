「無印の冷凍バーガーってこんなにおいしいの？」【無印良品】新作「ライスバーガー」2品を実食リポ！
忙しい毎日を助けてくれて、手軽においしく楽しめる冷凍食品。今回は、「無印良品」から10月に発売された冷凍食品のライスバーガー2品をご紹介します。早速チェック！
無印良品の「冷凍食品」が絶品！ 新作のライスバーガーを2品ご紹介します
最初に紹介するのは、「ライスバーガー ひよこ豆と鶏肉のキーマカレー 2個」550円（税込）。“無印といえばカレー” を思い浮かべる方も多いでしょう。こちらはひよこ豆と鶏肉のキーマカレーを、ターメリックライスでサンドした一品です。
作り方は簡単。袋を2cm開封し、耐熱容器に袋のままのせて、電子レンジで2分30秒（600Wの場合）加熱して出来上がりです。個包装されているため、食べたい分だけ食べられて便利です。
食べると、スパイスの効いた濃厚なキーマカレーがたっぷり！ カレーには、ほくほくとしたひよこ豆をはじめ、鶏肉、タマネギ、パプリカなどの具材がしっかり入っています。
電子レンジで温めただけとは思えないほど、ふんわりとしたターメリックライスとよく合い、満足感の高いライスバーガーに仕上がっています。
袋に入れたまま、手を汚さずに片手で食べられるのもうれしいポイント。カレーがついた食器を洗う手間も省けます。小腹が空いたときにぴったりな、手軽に食べられるキーマカレーです。
続いて紹介するのは、「ライスバーガー 胡麻担々 2個」550円（税込）です。こちらは、中国の郷土料理である「胡麻担々」を、ライスバーガーに仕上げた新商品です。豚肉などの具材を、ねりごまや豆板醤で味つけし、花椒の香りを効かせ、もち麦入りごはんでサンドしています。
作り方は先ほどと同様、袋を2cm開封して袋のまま2分30秒（600Wの場合）、電子レンジで加熱すれば出来上がりです。
食べてみると、脂がのった肉厚でプリッとした豚肉が存在感抜群！ ピリ辛で、ごまみそ風味も濃いめなのですが、もち麦入りライスと一緒に食べることで絶妙なバランスに。さらに、たけのこの水煮のコリコリとした歯ごたえがアクセントになり、最後まで飽きずに楽しめます。
今回ご紹介したのは「無印良品」オリジナルの冷凍食品。ライスバーガーは、他にプルコギ味、ガパオ味、ルーローハン味も人気です。気になった方は、店舗でチェックしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)
