「パペットスンスン　ぬいぐるみマスコット　snow ver．〜GiGO限定〜」

写真拡大

　GiGOグループは、11月14日（金）〜12月28日（日）の期間、『パペットスンスン』とコラボした冬のプライズキャンペーンを、全国の店舗や「GiGO ONLINE CRANE」で開催する。

【写真】バッグに忍ばせておきたいミラーも！　限定プライズ詳細

■オリジナルアイテムを展開

　今回開催されるのは、パペットの国“トゥーホック”に住むキャラクター『パペットスンスン』とGiGOグループのコラボによる、ここでしか手に入らない特別なオリジナルアイテムが登場する、冬限定のプライズキャンペーン。

　11月14日（金）からは、スンスンやノンノンが鏡から覗く「缶ミラー」と、ワンポイントがかわいい「ブランケット」が登場するほか、12月6日（土）からは、ホリデームードたっぷりな「ぬいぐるみマスコット snow ver．」が展開される。

　また、対象のクレーンゲームに500円投入するごとに、「ナンバーアクリルキーホルダー」がランダムで1個もらえるキャンペーンも開催。11月14日（金）からの前半と12月6日（土）からの後半で、デザインの異なる各5種が数量限定プレゼントされる。