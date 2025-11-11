GiGO限定『パペットスンスン』の新作プライズ登場！ アクキーがもらえるキャンペーンも実施
GiGOグループは、11月14日（金）〜12月28日（日）の期間、『パペットスンスン』とコラボした冬のプライズキャンペーンを、全国の店舗や「GiGO ONLINE CRANE」で開催する。
【写真】バッグに忍ばせておきたいミラーも！ 限定プライズ詳細
■オリジナルアイテムを展開
今回開催されるのは、パペットの国“トゥーホック”に住むキャラクター『パペットスンスン』とGiGOグループのコラボによる、ここでしか手に入らない特別なオリジナルアイテムが登場する、冬限定のプライズキャンペーン。
11月14日（金）からは、スンスンやノンノンが鏡から覗く「缶ミラー」と、ワンポイントがかわいい「ブランケット」が登場するほか、12月6日（土）からは、ホリデームードたっぷりな「ぬいぐるみマスコット snow ver．」が展開される。
また、対象のクレーンゲームに500円投入するごとに、「ナンバーアクリルキーホルダー」がランダムで1個もらえるキャンペーンも開催。11月14日（金）からの前半と12月6日（土）からの後半で、デザインの異なる各5種が数量限定プレゼントされる。
