シリーズ「戦争の語り部たち」です。戦地から帰ってきた父は、心に深い傷を負っていたのではないかー。

元兵士の実態を訴える遺族たちの活動により、国は初めて調査に動きました。

鶴岡市出身の遺族が訴えるのは、父の心の傷に気付くことが出来なかった深い後悔です。



黒井秋夫さん「戦争によって父親はダメになった。それは父親の責任じゃない。いかに戦争がひどいものなのか」





戦後80年の「平和のつどい」。演壇に立つのは、鶴岡市出身で都内に住む、黒井秋夫さん、76歳。家族ともほとんど会話をせず、満足に働くこともなかった父を、ずっと尊敬できずにいました。黒井秋夫さん「初任地が（中国の）吉林省公主嶺。生きた中国人を殺したのではないか」父は戦地での望まない殺人によって、心を壊されたのではないかー。黒井秋夫さん「どうして父親がこんな状態なのかなぜ何十年もたってやっと気付くのか・・・」『おじいちゃんピースしてくれ早くしてくれよ早くピースしてくれ 早く！』ホームビデオに映るのは、虚ろな表情で、じっと座り込んだままの男性。黒井さんの父・慶次郎さんの晩年の姿です。孫からの呼びかけに応えることもありません。黒井秋夫さん「おれと一緒に遊んでた子供たちはうちの親父のことを六尺おやじと呼んでいた。背は高いけれどもダメな人。木偶の棒とかね」定職にも就かず、無気力そのものだった父を尊敬できなかった黒井さん。10年前、転機が訪れました。ベトナム戦争の帰還兵らが苦しんだPTSD・心的外傷後ストレス障害。感情が麻痺し、戦場のトラウマに苦しむ兵士の姿と、父が重なりました。黒井秋夫さん「PTSDというのがガーンときて親父もそうだったかもしれない」黒井さんは、父の遺品のアルバムを初めて手に取り、兵士だった頃の父の姿を見つけます。別人のように精悍な表情をした、20歳の頃の父。満洲の地で中国のゲリラ兵を相手に、数々の戦闘に従事していました。黒井秋夫さん「尋常な神経では絶対にできないこと。後で思い返せば思い返すほど、とんでもないことをやったと苛まれて当たり前のことを親父はやっていた」父は戦地で負った心の傷に苦しんでいたのではないか。黒井さんは各地の遺族たちとともに、元兵士のPTSDについて訴える集会を毎年開いてきました。遺族「おい！今から戦争の話をする！座れ！ 聞け！よしビンタだ。よく言いましたね、これね」「お膳をひっくり返したり物を投げたり母親に酒ぶっかけたり恐ろしい父親だな」厚生労働省は去年4月から、心の傷を負った旧日本軍兵士について、初めて調査を実施。治療の記録が残る元兵士の、カルテや家族の体験記を集めました。戦後80年を迎えたこの夏。調査結果をベースにした展示が、始まりました。黒井秋夫さん「もう少しあるかと思ったけどな。これだけだもん、見終わるよ」思いは、複雑です。黒井秋夫さん「これだけのスペースで広いとは言えないけども心を壊した兵士についても戦傷病者として認めて国が戦後80年たってやっと展示して社会に対して発信した。第一歩、前進であるのは間違いがない」終戦までの4年間で陸軍から出た戦病者およそ785万人のうち67万人ほどが「精神病・その他の神経症」だったとされています。戦時中、千葉県にあった国府台陸軍病院にはおよそ1万人の兵士が秘密裡に収容され、治療を受けていました。しかし戦後、国が戦傷病者として認め、療養費を支給した精神疾患の旧軍人・軍属は、最も多い時期でもわずか1100人あまり。今回国が調査対象とした人数は明らかにされていませんが、黒井さんの父・慶次郎さんのように戦傷病者として認定されていない人は、調査の対象から外されています。黒井秋夫さん「67万人、本当にこうか。こんなもんじゃないと思う。いずれにしても調査しないとわからない」黒井さんはこの夏、鶴岡市など県内の3会場で講演を行いました。黒井秋夫さん「戦争はまだ続いているということ。我々にとってみれば、体に染みついた父親から受けた暴力でもって未だに父親の写真さえ見ることができない、こんな人生を送る子どもたちがいていいんでしょうか」来場者「ご家族にも被害があったということは今でも戦後が続いているのかと」「私たちの知らないところでたくさんいらっしゃるんじゃないか」戦争によって壊された兵士の心と、家族の安らぎ。戦後80年。その傷痕に光を当てる子どもたちの輪が、広がっています。黒井秋夫さん「これからの日本が本当に戦争をしない国になるためには、この戦争PTSDの問題を広く知ってもらう。いかに戦争というものが酷いものなのか。1945年で終わっていない」