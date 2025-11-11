鹿児島市で車が暴走し4人が死傷した事故からきょう11月11日で1年です。裁判で車を運転していた85歳の女が人身事故などを繰り返していたことが明らかになりました。高齢者ドライバーによる交通事故が相次ぐ中で注目される、免許の返納の現状を取材しました。

（記者）「午後6時すぎ鹿児島市下荒田の交差点。学校や会社から多くの人が帰宅するこの時間帯に車が乗り上げた」

起訴状などによりますと、車を運転していた鹿児島市の吉崎順子被告(85)は交差点を右折する際、横断歩道や歩道で4人をはね、姶良市の今西和隆さんを死亡させ、3人にけがをさせた過失運転致死傷の罪に問われています。

1年前に事故が起きた同じ時間帯、現場の交差点では、会社や学校から帰宅する人が多く見られました。

（近くの住民）「（発生の）1時間ぐらい前に通っていたので身近に感じて怖かった。救急車が停まっていて巻き込まれなくてよかった」

（近くの会社に通勤）「大変なかわいそうな事故。（この横断歩道を）渡る時はいつ車がくるか分からない。もう1年経つが怖い」

吉崎被告は警察の調べに対し、「ブレーキを踏むつもりが、誤ってアクセルを踏んでしまった」と、容疑を認め、その後のMBCの取材に対し、「すべて自分のしたことで被害者や遺族に申し訳ない」と話しています。

裁判で検察は吉崎被告が2016年以降、人身事故を含むあわせて5件の事故を起こしていたと指摘。

吉崎被告は「2年ほど前から自分の運転がダメだと思うことがあった」「経営するクリーニング店の仕事をやめたら免許を返そうと思っていた」と述べました。

県内の運転免許の自主返納は、池袋での暴走事故で母親と3歳の娘が亡くなった2019年の7597人以降、減少傾向が続いたものの、去年は5697人で増加に転じました。

この日、返納を決断した人は？

（免許を返納した男性(78)）「体力の限界を感じて（返納した）。（免許を）更新するためここに来る途中で事故を私の不注意で起こした。これは返納しなければとやっと自覚した」

一方、高齢者からは「免許更新し運転を続けざるを得ない」という声もきかれます。

（免許更新(78)）「今度（の更新）まで受けようかなと思った。買い物が不便、（近所の）店まで行けるぐらい乗りたい」

（免許更新(84)）「便利なものを手放しにくいというのが本心。自主的返納は、かなり勇気のいること」

県内で運転免許を持っている75歳以上は全体の13%にあたるおよそ13万7,000人いてうち90歳以上の人は3,456人です。

（県警免許管理課 吉村恵さん）「車の免許が必要ないと感じる、体力の限界を感じたら、返納する機会なのではと考えてほしい」

専門家は公共交通が不便な地域に住み、買い物や通院に車が必要な高齢者が返納するためには周囲の理解や協力が必要になると話します。

（九州大学・交通心理学 志堂寺和則 教授）「社会の構造上、一部の地域では免許返納、車を手放すと生活が突然、行き詰まってしまう社会に、日本がなっていることが一番大きな問題。高齢者に免許を返納してくださいとお願いするのは、かなり無理なお願いをしていることでもある。単純にお願いをするだけではとても話が終わらない。自分に何が協力できるか、どういう手助けができるかを提案する。織り交ぜて返納のお願いをするという形が大事」

運転免許の返納に関する相談窓口は、全国共通の安全運転相談ダイヤル「＃8080」のほか、交通安全教育センターや最寄りの警察署でも受け付けています。

