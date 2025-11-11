Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿16¿Í¤¬ÎÏ¤ò¶¥¤Ã¤¿¡ÖÂè14²ó J:COMÇÕ 3·î¤Î¥é¥¤¥ª¥ó »Ò¤É¤â¾´ýÂç²ñ¡×·è¾¡Âç²ñ
11·î9Æü¡¢Åìµþ¤Î¾´ý²ñ´Û¤Ç¡ÖÂè14²ó J:COMÇÕ 3·î¤Î¥é¥¤¥ª¥ó »Ò¤É¤â¾´ýÂç²ñ¡×¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÇ®Àï¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
³«²ñ¼°¤Ç°§»¢¤¹¤ëº´Æ£¹¯¸÷¶åÃÊ
¡ûÁ°Ç¯3°Ì¤ÎÇò°æ¤¯¤ó¤¬¥ê¡¼¥°ÀïÇÔÂà¡£¤À¤ì¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ç®Àï
½Ð¾ì¼Ô¤ÏÁ´¹ñ¤Î¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¡£7·î21Æü¤ÎËÌ³¤Æ»Âç²ñ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÅìËÌ¡¿´ØÅì¡¿Åì³¤¡¿´ØÀ¾¡¿Ãæ¹ñ¡¿¶å½£¤Î³ÆÃÏ¶è¤ÇÃÏ¶èÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ç¤ÎÀ®ÀÓÍ¥½¨¼Ô16¿Í¤¬¾´ý²ñ´Û¤Ë½¸·ë¤·¡¢Á´¹ñÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Á´¹ñÂç²ñ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿16¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¾®³ØÀ¸¤Ï2¿Í¤Ç¡¢4Ç¯À¸¤¬1¿Í¡¢6Ç¯À¸¤¬1¿Í¡£14¿Í¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Ç¡¢1Ç¯À¸¤¬2¿Í¡¢2Ç¯À¸¤¬5¿Í¡¢3Ç¯À¸¤¬7¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿16¿Í
Á´¹ñÂç²ñ¤Ï¡¢¤Þ¤º1¥Ö¥í¥Ã¥¯4Ì¾¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤òA¡ÁD¤Î4¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¹Ô¤¤¡¢³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤Ë¤è¤ë4¿Í¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤ÎÁª¼ê¤¬¾¡¤Á¿ô¤ÇÊÂ¤Ö²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬2¿Í¤Î¾ì¹ç¤ÏÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Î¾¡¼Ô¡¢3¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï²þ¤á¤ÆÃêÁª¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥Ñ¥é¥Þ¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¤Ç½à·è¾¡¤Ø¤Î¿Ê½Ð¼Ô¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¾´ý²ñ´Û¤ÎÂç¹´Ö¤Ç¡¢8¤Ä¤Î¾´ýÈ×¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î±ü¤Ë¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¼é¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÀÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾´ý²ñ´Û¤Ï2025Ç¯1·î¤Ë¿·²ñ´Û¤Ø°ÜÅ¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤¬¿·²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥ê¡¼¥°Àï
¿·¾´ý²ñ´Û¤Ï2025Ç¯1·î¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤ì¤¤
¥Ö¥í¥Ã¥¯¥ê¡¼¥°¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤É¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤âÃ¯¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Ç®Àï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£2024Ç¯¤ÎËÜÂç²ñ¤Ç3°ÌÆþ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿Ãæ³ØÀ¸²¦¾Àï¤Ç¤Ï2024Ç¯¡¦2025Ç¯¤È2Ç¯Â³¤±¤Æ½àÍ¥¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëÇò°æÍÚÅÔ¤¯¤ó¡ÊÃæ¹ñÂç²ñÂåÉ½¡Ë¤¬¡¢B¥Ö¥í¥Ã¥¯ÆÍÇË¤Î¾¾²¬µ±¿¿¤¯¤ó¡Ê´ØÀ¾Âç²ñÂåÉ½¡Ë¤ËÍ£°ì¤Î¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É·òÆ®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±ü¤ÎÇò°æÍÚÅÔ¤¯¤ó¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥Ö¥í¥Ã¥¯ÇÔÂà
º£Âç²ñ¤ÎºÇÇ¯¾¯»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢Í£°ì¤Î¾®³Ø4Ç¯À¸¤Ç¤¢¤ë¿¹À²ÍÛ¤¯¤ó¡Ê´ØÀ¾Âç²ñÂåÉ½¡Ë¡£ºÇÇ¯¾¯¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯»Ò¤É¤âÂç²ñ¤ÎÃæ¹ñÂç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¡¢ÁÒÉß²¦¾Àï¹â³ØÇ¯¤ÎÉô¤Ç½àÍ¥¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£1¾¡1ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿A¥Ö¥í¥Ã¥¯3²óÀï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç2Ï¢¾¡¤ÎºÙ°æ½ÓÊå¤¯¤ó¡ÊÅìËÌÂç²ñÂåÉ½¡Ë¤Ë¹¥¾¡Éé¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âµÕÅ¾Éé¤±¡£¡Ö¤¤¤¤¾´ý¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÈ¿¾Ê¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇÇ¯¾¯»²²Ã¼Ô¤Î¿¹À²ÍÛ¤¯¤ó¡Êº¸¡Ë
¿¹¤¯¤ó¤Ï¸½ºß¡¢´ØÀ¾¸¦½¤²ñ¤ÎB1¥¯¥é¥¹¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Íè¤Ï¥×¥í´ý»Î¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë´ý»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¡£¿¹¤¯¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾´ý¹ÖºÂ¤òÏ¿²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Ê¤É¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ê»Ò¤É¤â¤Î¡Ë»ÅÁð¤À¤±¤ÇÍ¥Îô¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¥É¥¥É¥¤·¤Æ¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡û½à·è¾¡¤ÏÆÃÊÌÂÐ¶É¼¼¤Ç¡£¤¤¤º¤ìÎô¤é¤Ì¼ÂÎÏ¼Ô¤¬·è¾¡¤Ø
½à·è¾¡¤ÏÆÃÊÌÂÐ¶É¼¼¤Ë¾ì½ê¤ò°Ü¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï¾¾²¬¤¯¤ó¡½ºÙ°æ¤¯¤ó¤È¡¢»³ËÜÎË²ð¤¯¤ó¡Ê´ØÀ¾Âç²ñÂåÉ½¡Ë¡½ÏÂÅÄ¹Ì¿¿¤¯¤ó¡ÊÅì³¤Âç²ñÂåÉ½¡Ë¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¾¾²¬¤¯¤ó¤ÈÏÂÅÄ¤¯¤ó¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¾¾²¬¤¯¤ó¤Ïº£Ç¯¤ÎÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿ÃÇÕ ¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸ÃÄÂÎÀï¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÅìÂç»û³Ø±à¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÏÂÅÄ¤¯¤ó¤Ï¾®³Ø3Ç¯»þ¤Î2021Ç¯¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯»Ò¤É¤âÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
½à·è¾¡¤Î°ìÁÈÌÜ¡¢¾¾²¬µ±¿¿¤¯¤ó¡Ê±¦¡Ë¤ÈºÙ°æ½ÓÊå¤¯¤ó¡Êº¸¡Ë¤ÎÂÐ¶É¤Ï¾¾²¬¤¯¤ó¤Î¾¡Íø
½à·è¾¡¤ÎÆóÁÈÌÜ¡¢ÏÂÅÄ¹Ì¿¿¤¯¤ó¡Ê±¦¡Ë¤È»³ËÜÎË²ð¤¯¤ó¡Êº¸¡Ë¤ÎÂÐ¶É¤ÏÏÂÅÄ¤¯¤ó¤Î¾¡Íø
½à·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÙ°æ¤¯¤ó¡Ê±¦¡Ë¤È»³ËÜ¤¯¤ó¡Êº¸¡Ë¤Ï3°Ì¤ÎÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤¿
¡û·è¾¡¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ýÏ¿¡¦²òÀâ¤â¤Ä¤¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¥×¥í¤Î¸ø¼°Àï¤Î¤è¤¦
·è¾¡¤Ï¾´ý²ñ´Û¤Î¶ä²Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ýÏ¿¤â¤Ä¤¡¢¥×¥í¸ø¼°Àï¤Î¶ä²ÏÀï¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÌ¼¼¤Ç¤Ï²òÀâ¤Îº´Æ£¹¯¸÷¶åÃÊ¤ÈÊ¹¤¼ê¤Î¼¼Ã«Í³µª½÷Î®»°ÃÊ¤Ë¤è¤ë¥Æ¥ì¥ÓÍÑ¤Î²òÀâ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
²òÀâ¤Îº´Æ£¹¯¸÷¶åÃÊ¤ÈÊ¹¤¼ê¤Î¼¼Ã«Í³µª½÷Î®»°ÃÊ
·è¾¡¤Ï»ý¤Á»þ´Ö15Ê¬¡¢»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤é1¼ê30ÉÃ¤ÎÉÃÆÉ¤ß¤È¡¢¤³¤Á¤é¤âÁá»Ø¤·¤Î¸ø¼°ÀïÊÂ¤À¡£¿¶¤ê¶ð¤Î·ë²Ì¡¢ÏÂÅÄ¤¯¤ó¤ÎÀè¼êÈÖ¤È¤Ê¤ê¡¢Áê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Â¤ÏÁê³Ý¤«¤ê¤ÏÏÂÅÄ¤¯¤ó¤ÎÆÀ°ÕÀïË¡¤Ç¡¢ÂÐ¤¹¤ë¾¾²¬¤¯¤ó¤Ï³Ñ´¹¤ï¤ê¤¬ÆÀ°Õ¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ¶É¤ò¸«¤Æ¡¢¶¯Å¨¤òÁê¼ê¤Ë³Ñ´¹¤ï¤ê¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èò¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÂÅÄ¤¯¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤¯¤ó¡Êº¸¡Ë¤ÎÀè¼êÈÖ¤ÇÂÐ¶É³«»Ï
¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÇÈ×¾å¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÆó¿Í
ÃæÈ×¤Ç¤Ï¾¾²¬¤¯¤ó¤¬Àè¼ê¤Î·ËÆ¬¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»Å³Ý¤±¤ë¤â¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¤ÀÚ¤êÊÖ¤·¤ò¸«¤»¤¿ÏÂÅÄ¤¯¤ó¤¬Í¥°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¾¡¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¤É¤ÎÁê¼ê¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç´¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î½ªÈ×ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶É¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
½ª¶É¸å¡£Æó¿Í¤È¤â°ìÅ¾¤·¤Æ²º¤ä¤«¤Ê´é¤Ä¤¤À
¡ûÍ¥¾¡¤·¤¿ÏÂÅÄ¤¯¤ó¤Ï´ØÅì¸¦½¤²ñºßÀÒ¡¢¾Íè¤Ï¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹
ÏÂÅÄ¤¯¤ó¤Ï¸½ºß¡¢´ØÅì¸¦½¤²ñ¤ÎC1¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Íè¤Î¥×¥í´ý»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤ÏÆ»¾ì¤Ê¤É¤Ç¶¯Å¨¤òÁê¼ê¤ËÀï¤¤¡¢´¶ÁÛÀï¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬ÊÙ¶¯¤È¤¤¤¦¼ÂÀïÇÉ¤À¡£º£Âç²ñ¤ÏÁá»Ø¤·¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡Ö¸¦½¤²ñ¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë30Ê¬¡¦60ÉÃ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£ÌÜÉ¸¤Ï½µ1²ó¤Ç¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¤¡¢¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÌÅçÃéÍº¼·ÃÊ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ËÌÅçÌç²¼¤ÎÆâ»³¤¢¤ä½÷Î®ÆóÃÊ¤È¤â»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
ÏÂÅÄ¤¯¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¶ÉÌÌ¤¬°¤½¤¦¤Ç¡¢°ß¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ÏÂÅÄ¤¯¤ó¤Ï¾´ý¤Î¿´¹½¤¨¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢³Ø¹»¤ÎÊÙ¶¯¤â¤ï¤«¤é¤º¤È¤âÅê¤²½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼¼Ã«½÷Î®»°ÃÊ¤ÏÂç²ñ¤ÎÁíÉ¾¤È¤·¤Æ¡Ö¤µ¤¹¤¬ÃÏ¶èÂç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤Ç¡¢¤É¤Î¾´ý¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸ÃæÎÏ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº´Æ£¶åÃÊ¤âÂç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¿·¤·¤¤²ñ´Û¤Ç¿·Á¯¤µ¤â¤¢¤ê¡¢³«»ÏÁ°¤«¤é¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾´ý¤Ï½øÈ×¤ÎºÇ¿··Á¤â¸½¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¾´ý¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤Âå¤ÈÀï¤¨¤ë¤Î¤¬¤³¤ÎÂç²ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥×¥í´ý»Î¤òÇÚ½Ð¤·¤¿Âç²ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î»²²Ã¼Ô¤«¤éÌ¤Íè¤Î¥×¥í´ý»Î¤¬¸½¤ì¤ë¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
Í¥¾¡¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤ëÏÂÅÄ¤¯¤ó¡ÊÃæ±û±¦¡Ë¤È¡¢½àÍ¥¾¡¤Î¾¾²¬¤¯¤ó¡ÊÃæ±ûº¸¡Ë
