真面目型おふざけ集団「世が世なら！！！（世が世）」が来年1月10日に、東京・渋谷の「LIVE STAGE GUILTY」で前代未聞の12時間ライブ「世が世なら！！！12時間耐久ライブ―A HAPPY NEW YEAR！！2026―」を開く。

新春初のライブについて、メンバーの内藤五胤（23）は「最長公演時間ライブ来ました！12時間ライブ。前代未聞です！まずライブのリハーサルはどのくらいかかるのでしょうか。けど12時間のうちに、色々な皆さんが楽しめるようなコーナーや企画、もちろんライブパフォーマンスを見せます！少しでも世が世なら！！！の良さを皆さん1人1人に知ってもらえるような12時間にします！」と意気込んでいる。

早朝ライブ、深夜ライブ、女装ライブなど、様々な企画でifif（ファンの愛称）を楽しませてきた世が世が次に挑戦するのは、体力と気力勝負の12時間ライブ。午前9時にスタートする本番中は、メンバーの食事休憩や昼寝休憩も演出の一部として予定されているという。

チケットは12時間の通しのほか、午前9時〜正午、正午〜午後3時。午後3時〜午後6時、午後6時〜終演までと時間ごとに4種に分かれた全5種を販売。

内藤は「12時間い続けてくれるという人もいるかもしれないし、朝ライブを見てから仕事や学校に行き、終わったら家ではなく僕たちのライブに帰ってくる人もいるかもしれない。なんかそれだけでワクワクしませんか？！」と呼びかけ。「1人で見るも良し、友達と家族と来るも良し、途中から誰か呼ぶも良しなのでぜひ一緒に12時間乗り越えましょう！！！！！！」とPRしている。