みなさんは「強迫性障害」という病気をご存じでしょうか？不安から強迫観念が頭から離れず、それを振り払おうとする行為を繰り返してしまい、日常生活に支障をきたす心の病気です。

同じ病気を患う人の役に立てばと、自身の体験を漫画にして出版した女性を取材しました。

「明日も仕事だし、そろそろ寝ようかな」「日報、送ったっけ？」「送ってるって」「やっぱ気になる!!」「チクショー」

気になると何度も確認してしまう「強迫性障害」の症状ですが、漫画のタッチは、どこかコミカル。先月出版されたエッセー漫画の一コマです。

作者のつくしゆかさん(41)です。6年前、結婚を機に鹿児島市に移り住んで以来、「強迫性障害」と向き合う日常を描き続けてきました。

（つくしゆかさん）「漫画っていろんな世代の人が読むので、自分の伝えたいことを伝えるツールとして便利だと思う」

強迫性障害は、不安から強迫観念が頭から離れず、それを振り払おうとする行為を繰り返してしまう病気です。

明確な原因は分かっていませんが、ストレスや脳の機能異常などが要因に挙げられ、100人に1人から4人は一生のうちに一度は経験するとも言われています。

つくしさんは、19歳のときに症状が始まり、ドアの鍵を何度も確認したり、汚れへの恐怖から何十分も手洗いを繰り返したりしたほか、不吉な数字へのこだわりや自分が決めた手順でないと納得できなくなりました。

（つくしゆかさん）「（鍵が）掛かっている分かっているけど、何回も（確認）してカメラで写真を撮って。水道とかガスとか。トータル2時間、ひどいときは3時間、4時間掛かるときもあった。会社に着いたころには、全エネルギーを使い切ってしまってヘトヘトで」

いわゆる「心配性」との違いは、日常生活に支障が出ることです。しかし、周囲から「わざと困らせようとしている」など病気に悩む自分を責めるような言葉に苦しめられてきました。

10年ほど前、父親ががんで亡くなったことが転機となりました。

（つくしゆかさん）「どんなに準備しても、起きてしまうものは起きてしまうことに気づいた。いまを一生懸命楽しんで生きた方が良いと気づいた」

治療を受けながら少しずつ症状が緩和する中で、夫で漫画家の白水汰一さん(33)と出会い、漫画を描き始めました。

（夫・白水汰一さん）「漫画はストーリーやキャラクターを通して感情を追体験できる。病気の患者さんが自ら筆を執って漫画で表現することで、社会に病気がより知られることになる点で重要」

現状を理解してもらえた夫の存在は、つくしさんの支えになっています。

（つくしゆかさん）「このままで良いんだと思わせてくれるので、気持ちが楽になった。症状を軽減させている一つの要因かもしれない」

（つくしゆかさん）「完全な安全、完璧な安心を求める心の癖なのかなと思っている」

この日は2冊目のエッセー漫画の出版を記念して、講演会が開かれました。病気と向き合ううえで、周囲の理解が重要だと訴えています。

（つくしゆかさん）「理解されない苦しみは、薬を飲んでもまったく良くならなかった。まず病気そのものの理解を身に着けて、理解を深めることが解決の糸口だと思っている」

（ラグーナ出版・川畑善博 社長）「今回本を作った一番の大きいところは、（病気で感じる）恐怖があると読者が分かってくれたら、知識を持って優しくなると思った」

本には、つくしさんが経験を通して考えた不安を軽くする30のヒントが掲載されていて、「一つでも自分に合うものを参考にしてほしい」と話します。

（つくしゆかさん）「こどもの漫画を描いている」

つくしさんはいま妊娠中で、病気と向き合いながらの出産と育児の経験も伝えていけたらと考えています。

（つくしゆかさん）「病気のせいで、いろんなことをあきらめている人がたくさんいると思うが、そこをどう乗り越えていったら良いというところを自分が経験できたら、また漫画にして発信していけたら」

社会の理解が十分と言えない「強迫性障害」。つくしさんは今後も当事者として、感じた思いを発信していく予定です。

