¡¡£±£±ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¡ÖÍð¡×¤Ê¤É¤ÇÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¹£²¡Ë¤¬»àµî¤·¤¿¤³¤È¤òÈÖÁÈËÁÆ¬¤ÇÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×¤Î²¬ÅÄ·½±¦¤Ï¡ÖÌò¼Ô¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»÷¹ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹õß·ºîÉÊ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¶äËë¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤¹¤È¡ÖÃçÂåÃ£Ìð¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¥°¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
