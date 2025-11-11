【生クリーム不要】牛乳＋じゃがいもでとろっとろ『じゃがいもとミートソースのドリア』

秋もしだいに深まり、肌寒くなってきました。ますます気温が下がるこれからの時期にぴったりのメニューといえば、熱々のドリア！



今回ご紹介するのは、じゃがいもとミートソースのドリア。すりおろしたじゃがいも＋牛乳で作るソースとミートソース缶で２層に。手軽にできるのに、おいしさは本格的です！

『じゃがいもとミートソースのドリア』のレシピ

材料（2人分）

じゃがいも（大）……1個（約200g）

ミートソース缶詰（295g入り）……1缶

温かいご飯……茶碗2杯分（約300g）

ピザ用チーズ……60g

牛乳……1と1/2カップ

塩

バター



作り方

（１）ポテトソースを作る

じゃがいもは皮をむいて、すりおろす。鍋に牛乳を入れて中火で煮立て、じゃがいもを加えてよく混ぜる。粘りが出てぼってりとしてきたら、塩小さじ1/2とバター10gを加えて、混ぜ合わせる。

（２）トースターで焼く

耐熱の器にご飯を入れ、ポテトソース、ミートソースの順にかける。ピザ用チーズをのせ、オーブントースター（1000W）で表面に焼き色がつくまで8分ほど焼く。

（『オレンジページ』2021年3月2日号より）