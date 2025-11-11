【生クリーム不要】牛乳＋じゃがいもでとろっとろ『じゃがいもとミートソースのドリア』
秋もしだいに深まり、肌寒くなってきました。ますます気温が下がるこれからの時期にぴったりのメニューといえば、熱々のドリア！
今回ご紹介するのは、じゃがいもとミートソースのドリア。すりおろしたじゃがいも＋牛乳で作るソースとミートソース缶で２層に。手軽にできるのに、おいしさは本格的です！
『じゃがいもとミートソースのドリア』のレシピ
材料（2人分）
じゃがいも（大）……1個（約200g）
ミートソース缶詰（295g入り）……1缶
温かいご飯……茶碗2杯分（約300g）
ピザ用チーズ……60g
牛乳……1と1/2カップ
塩
バター
作り方
（１）ポテトソースを作る
じゃがいもは皮をむいて、すりおろす。鍋に牛乳を入れて中火で煮立て、じゃがいもを加えてよく混ぜる。粘りが出てぼってりとしてきたら、塩小さじ1/2とバター10gを加えて、混ぜ合わせる。
（２）トースターで焼く
耐熱の器にご飯を入れ、ポテトソース、ミートソースの順にかける。ピザ用チーズをのせ、オーブントースター（1000W）で表面に焼き色がつくまで8分ほど焼く。
（『オレンジページ』2021年3月2日号より）