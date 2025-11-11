北佐久郡軽井沢町の一部の民泊施設で騒音などのトラブルが相次いでいることから町は11日、県に対し民泊事業の制限を求める要望書を提出しました。



11日は軽井沢町の土屋三千夫町長が県庁を訪れ、関昇一郎副知事に要望書を提出しました。要望書は地域のブランドや景観を守るため別荘地や静養地など特定の地区で民泊事業の制限を求めるものです。



軽井沢町によりますと現在、町内には民泊ができる施設が14ありますが、このうちの一部で宿泊者がバーベキューの際に騒いだり、ゴミを放置したりするなど近隣住民からの苦情やトラブルが相次いでいるということです。





民泊施設の近くに住む軽井沢町民は「意味のない奇声をあげたりとかあそこまで騒がなくてもいいだろうになっていうくらいの騒ぎかた」軽井沢町追分地区 内堀次雄 区長「（民泊は）管理人もいませんのでちょっと乱れますよね風紀が。管理が行き届かないような民泊は歓迎されませんよね」民泊は個人が所有する住宅を活用して宿泊サービスを提供するもので県への届け出が必要です。11日提出した要望書には従業員の駐在を施設に求めるための県の条例案の改正や、特定の地域で民泊を禁止できることを認めるよう国に働きかけることなども盛り込まれています。軽井沢町の土屋三千夫町長「最近の例ですと、サウナを使って裸に近いような格好で一般の人が見える状況の中で使ってるとか。軽井沢でもそれがいいんだということになりますと当然エスカレートするのが世の常ですので、それを早めに未然に防ぐということで件数が膨大になる前にアクションを取った」町は今後も県と意見を交わし、要望を具体化させていきたいとしています。