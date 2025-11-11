今が旬の県産ラ・フランスを使った「果汁100パーセントのジュースが出る蛇口」が11日、天童市の産直施設に登場し、訪れた人が濃厚な甘さを味わいました。



従業員「本日発売のラフランスジュースの試飲会しております、いかがでしょうか」

11日、天童市の産直施設「サンピュア」に登場した、ラ・フランスジュースが出る蛇口は、南陽市の食品会社「山形食品」が1日限定で設置したものです。

蛇口から出てくるのは、山形フルーツ150周年を記念してつくられたジュース・「山形ラ・フランス2025」です。

ことし収穫された県産ラ・フランスの果汁を100パーセント使用していて、1本当たりおよそ2.5個分が入っています。

また、搾りたての果汁を缶に入れることで素材そのもののおいしさを味わうことができるということです。





試飲した人「ラ・フランスを食べている感じで果汁100パーセントでとろっとしていてのど越しも良くておいしかった」訪れた人「美味しかったので職場の仲間に配ろうと思って買いました。やっぱりコクがあるラフランスを飲んでいるという感じがする」「山形ラ・フランス2025」は1本・税込み195円で、11日から県内のJA直売所やスーパーなどで数量限定で販売されています。