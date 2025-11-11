獅童、最終話に向けて始動。ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING/ミス・キング』第7話で中村獅童が実子のんに宣戦布告だ。

【映像】将棋界のカリスマ・彰一を演じる中村獅童

飛鳥（のん）が将棋界で百戦錬磨の快進撃を見せる一方、師匠・藤堂（藤木直人）に週刊誌記者の探りが入る。飛鳥は将棋界のカリスマ・彰一（中村獅童）の隠し子であり、かつて復讐のために彰一を襲撃しようとしていたのではないかと…。これに藤堂は飛鳥をかばうため、自らが復讐の首謀者であり、飛鳥は利用されたコマでしかないと発言する。

記事が公開されると大炎上。飛鳥が居候する藤堂の恋人・礼子（倉科カナ）の店は迷惑系YouTuber達の襲撃を受け、藤堂は関係を断ち切るためにしばらく身を隠すことにする。しかし藤堂不在で飛鳥の将棋は精彩を欠き、せっかく辿り着いた棋士編入試験も連敗続き。スランプを見かねた礼子は藤堂の居場所を教え、飛鳥は久々に藤堂と再会する。

世間から「テロリスト」などと言われて追われる状況に「地獄だ」と落ち込む藤堂に飛鳥は「私が将棋で二人をなおします。だから一緒に戦ってください」と懇願。そして「隠れてないで、逃げてないで！私の師匠なら地獄だろうと最後まで弟子に付き合ってください！」と頭を下げるのだった。藤堂とのリベンジタッグ復活に勢いを取り戻した飛鳥は、SNS上の荒れる声など我関せず。棋士編入試験でも圧倒的な強さを取り戻すことに成功した。

一方、飛鳥の勝利を見届けた彰一は緊急記者会見を開催。飛鳥が実子であることを認めながら、飛鳥による彰一襲撃事件を事実無根と断言。騒動の発端は息子・龍也（森愁斗）のリークによるものだったと謝罪する。自らが責任をもって今回の騒動を終結させるとし、飛鳥の棋士編入試験の続行及び最終対局の試験官、すなわち対局相手を務める事を発表。さらに飛鳥との対局をもって棋士としての現役を引退すると宣言する。

実の娘であり、幼い頃に捨てた家族への「全身全霊を以て、国見飛鳥を倒します」という宣戦布告。ついに動いた将棋界のカリスマに飛鳥はどう立ち向かうのか？次回、ついに波乱の最終回！