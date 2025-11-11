11日も散歩中の男性が襲われるなど、クマの被害が後を絶ちません。先週から後方支援として秋田県に自衛隊が派遣されていますが、現状について、小泉防衛相に話を聞きました。

■きょうもクマに襲われ、山形県で男性けが

──クマ被害の受け止めを、教えてください。

小泉進次郎防衛相

「平和な暮らしが脅かされているのは間違いない。派遣を決めた者として責任を持って、隊員の命も守りながら任務を果たしていきます」

◇

毎日のように確認されるクマ被害。11日朝は、山形県で散歩中の男性が襲われました。

冬の装いの北海道札幌市。中心地から5キロほどの住宅街でヒグマが連日目撃され、この日も足跡が確認されました。

近隣住民

「雪が降ったのでたまたま見つかっただけで、もしかすると常日頃、歩いていたと思うと怖い」

■クマ出没増の東京・日の出町、対策講習会を開催

木々が色づき始めた東京・日の出町。クマの出没が増えていて、観光に影響しているといいます。

日の出町商工会 越沼規充さん

「商工会にしても観光協会にしても、温泉があるんですけど『クマは大丈夫なんですか』と電話が結構多いらしい」

今年7月、クマと遭遇したという越沼さん。クマは、屋根の上でビワを食べていたといいます。そのビワの木には…。

日の出町商工会 越沼規充さん

「『爪の跡がある』と言われて。3本爪でキレイにクマの爪痕。今切っている柿の木とか、怖いので切る方が多かったり。うちも全部ではないけど明日切る予定なので。対処対策は少しずつやっていかないと」

11日、日の出町役場の会議室では、クマと出会った時の対処方法の講習会が行われ、満員となっていました。

セルズ環境教育デザイン研究所 西海太介所長

「クマの行動パターンから考えて、我々がこんな行動をしたら、こんな事故が起こりそうかなと考えて、対策できるかが大事」

参加者は…。

講習会参加者

「近所でもクマの目撃があるので、情報を仕入れておこうと」

──近くにいるかも？

講習会参加者

「不安で毎日家を出る時に気をつけている」

■警察官によるクマ駆除は13日から

事態の収束に向けた動きも進んでいます。

11日、機動隊員などが集まっていたのは、岩手県盛岡市の河川敷。先月、クマが出没した市の中心部です。

この日は、当時の状況を踏まえたクマ駆除の研修を実施。警察官によるライフル銃を使ったクマ駆除は、13日から可能になります。

■小泉防衛相に聞いた「自衛隊が駆除する可能性は？」

急務となっているクマ対策。秋田県への自衛隊派遣を決めた小泉防衛相に、話を聞きました。

──自衛隊の派遣が始まってからまもなく1週間。現場から上がってくる声や、クマ被害の受け止めを教えてください。

小泉防衛相

「平和な暮らしが脅かされているのは間違いない。警察などもまだ出ていない中で、我々が対応しなければいけない。異例のことではありますけども、地元の皆さんから感謝の声が上がってることは隊員のモチベーションにつながりますので、そこは本当に良かったなと」

クマの駆除は行わず、箱わなの運搬など後方支援に回っている自衛隊。

──自衛隊が駆除をする選択肢は？

小泉防衛相

「要望の中身やケースによってはあり得たかもしれません。今回は駆除の要請は来てないということがひとつ。警察がライフルで対応しますと新しい方針も出てきました。一定のところまできたら、自衛隊は本来の任務である国防の現場に戻る。これが基本的なところだと思う。責任を持って隊員の命も守りながら、任務を果たしていきます」