W杯見据え、田中碧が考える“主導権”「内容が50点でも勝ちという結果を取れるスタイル、戦い方も必要」
少しずつプレミアリーグにも順応している。今季からプレミアリーグに初挑戦している日本代表MF田中碧(リーズ)は開幕2試合こそ先発したが、その後はケガによる離脱もあり、復帰後もベンチスタートが続いた。ただ、10月の代表活動からチームに戻ると、10月24日のウエスト・ハム戦、11月1日のブライトン戦と2試合連続でスタメン出場。直近9日のノッティンガム・フォレスト戦こそ出場機会はなかったが、本人も「やっていても手応えはあるし、楽しさもある」とポジティブに受け止めている。
「毎試合発見もあるし、個人的にはある程度の手応えはあるかなと思う」というプレミアリーグで対峙してきた相手と“再会”するのが代表の舞台でもある。14日に対戦するガーナ代表の印象を聞かれた田中は「セメニョとクドゥスはすごくいい選手だと思うし、楽しみではある」と、実際に今季のプレミアリーグでも対戦したMFモハメド・クドゥス(トッテナム)、FWアントワーヌ・セメニョ(ボーンマス)の名前を挙げ、「(アフリカの選手は)強いし、速いし、(足が)伸びる独特な部分がある。他の地域、国々とは違う」と警戒する。
10月シリーズではブラジルに3-2で逆転勝利する歴史的初勝利を挙げた森保ジャパンだが、「どの試合も簡単じゃない。ブラジルだから難しいとか、ガーナだから簡単とかじゃない」と力説。10月に出た課題について聞かれると、「毎試合、試合展開によって出てくる課題も違う」としたうえで、「主導権をどう握るかが大事。ボールを握って主導権を握るのか、相手に持たせて主導権を握るのか」と、チームとして取り組むテーマに言及する。
「サッカーはゴールで決まるものなので、流れとか関係なしにセットプレーは試合の結果を決められる。個人の能力で取るのはもちろん大事だけど、流れが悪くてもセットプレーで点を取って勝ち切るとか、そういう細かい部分が大事」と、主導権をも覆す可能性のあるセットプレーの重要性を指摘。「内容が100点で、結果も100点という試合は難しい。内容が50点でも勝ちという結果を取れるようなスタイルというか、そういう戦い方も必要。セットプレーとかで内容に関わらず勝負を決めるというのは、プレミアでやっていてもすごく大事だと思う」と強調した。
(取材・文 西山紘平)
