11月10日、草磲剛が主演を務めるドラマ『終幕のロンド─もう二度と、会えないあなたに─』（カンテレ制作、フジテレビ系）の第5話が放送された。ドラマは折り返しにさしかかるが、突然の“ドロドロ展開”が注目されている。（※この先、物語のネタバレ含む）

同作は、草磲演じる幼い息子と2人で暮らすシングルファーザーの主人公・鳥飼樹が、特殊清掃や生前整理をおこない、さまざまな事情を抱える家族に寄り添う物語だ。

「毎回、鳥飼と遺品整理会社で働く仲間たちが、特殊な依頼を受け、家族が抱える悩みや問題をサポートしていきます。主演の草磲さんをはじめ、共演者には中村ゆりさん、要潤さん、風吹ジュンさんなど、豪華なメンバーがそろっています。1話完結型のストーリーや、遺族に優しく寄り添う草磲さんの演技がファンから好評です」（スポーツ紙記者）

第5話では人妻との“ドロドロ展開”も……。

「最新話では、かねてから生前整理の依頼をしていた鮎川こはる（風吹）に対し、娘の真琴（中村）がいなくなった父親のことを話題にすると、母が激怒してしまいます。その後、父の足跡をたどるため、真琴は鳥飼とともに静岡の伊豆を訪れます。そこで大雨に見舞われ、急きょホテルに泊まることに。しかし、一部屋しか空いておらず、真琴が熱を出したため、鳥飼も同じ部屋に泊まることになり、真琴のスマホに夫（要）から電話がかかってきたところで幕を閉じました。さらに次回予告では、鳥飼がその電話に出て会話するという不穏なシーンも流れました」（芸能記者）

これまでの遺品整理にまつわる涙を誘う物語が描かれてきたが、突如、昼ドラのような展開となった。

「ドラマは放送開始前から、草磲さんが遺品整理人を演じるという意外性からファンの期待値は高く、序盤はその業務の描写が多かったことなどから好評を得ていました。この先、遺品整理の話と同時に、男女関係のストーリーにも花が咲いていくでしょう。草磲さんの演技がどう変化するのかも注目ですね」（同前）

番組公式サイトでは、草磲と中村の関係について《戸惑いながらも、やがて2人の間に芽生えるのは、切なくも温かな“大人の恋”》と記載されている。「遺品整理」ドラマでの“大人の恋”の行方ははたして──。