歌舞伎俳優・中村橋之助が11月10日、元乃木坂46・能條愛未との婚約を発表。これに対し橋之助の父親である中村芝翫が、妻・三田寛子とともに連名で祝福のコメントを寄せた。

「この日、橋之助さんと能條さんが東京・ホテルニューオータニで婚約会見を行いました。出会いは2021年1月のミュージカル『ポーの一族』での共演。舞台終了後に交際をスタートしてから4年半、まずは婚約にこぎつけました」（芸能記者、以下同）

父・芝翫は三田寛子とともに連名で祝辞を出した。

「我が息子の幸せを願う晴れやかな内容でしたね。芝翫さんは『長男 中村橋之助が能條愛未さんと結婚することとなり、家族一同、心より喜んでおります』と、偽らざる心境を吐露。周囲からの支えにも感謝しつつ、『2人はこれから、新たな家庭を築くとともに、芸の道にも一層の精進を重ねてまいります』などとつづっていました」

X上でも、多くの人が橋之助のゴールインを祝福するなか、“父”である芝翫自身には“身辺整理”を願う声もあがっている。

《芝翫ちゃんはお嫁さんの為にもきちんとしてください》

なぜこうした声があがるのか。芸能プロ関係者が芝翫の“歴史”を語る。

「これまで度々、スキャンダルが報じられてきましたからね。2016年、京都の芸妓との不倫では、会見で『不徳の致すところ』と8度繰り返していた芝翫さん。その後も2020年末にアンジェリーナ・ジョリー似の23歳年下女性との密会、2021年末には都内40代女性Aさんとの不倫が発覚。2022年春ごろからは妻の三田さんと別居し、Aさんと別宅で同棲していたことが昨年4月『NEWSポストセブン』で報じられました」

その後、芝翫はAさんとの同棲関係を解消したと報じられた。実際、今回も夫婦連名で祝福コメントも寄せている。

「いよいよ落ち着いたのかもしれませんね。能條さんが披露したピンクに金の帯というあでやかな着物姿に注目が集まりましたが、これは三田さんが自身の婚約会見で着た着物を借りたのだそうです。少なくとも、嫁姑の仲はばっちりなのではないでしょうか。

振り返れば、過去に三田さんは報道陣から『添い遂げる自信はありますか？』と尋ねられると、『老人福祉のテレビ取材でデンマークに行ったばかり。（現地で見た長年連れ添う夫婦を見て）“年をとっても私たちは大丈夫よね”と言ったら、彼も“大丈夫だよ”と言ってくれました』とノロけていたことがあります。能條さんも、三田さんと同じように添い遂げる覚悟があるのかもしれませんよ」

もちろん、女性関係は何もないのが当然なわけだが……。