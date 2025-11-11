本日の【上場来高値更新】 大成建、鹿島など42銘柄 本日の【上場来高値更新】 大成建、鹿島など42銘柄



本日の日経平均株価は、朝高も値がさの半導体関連株が売られ、前日比68円安の5万0842円と小幅に反落した。相場全体が軟調のなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は42社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期業績予想と配当予想を上方修正した大成建設 <1801> [東証Ｐ]、鹿島建設 <1812> [東証Ｐ]、1～9月期最終益が50％増で着地したウィル <3241> [東証Ｓ]、ＫＫＲによる公開買い付け発表でTOB価格にサヤ寄せしたフォーラムエンジニアリング <7088> [東証Ｐ]など。そのほか、太陽ホールディングス <4626> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。





※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1332> ニッスイ 東Ｐ 水産・農林業

<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業

<1736> オーテック 東Ｓ 建設業

<1768> ソネック 東Ｓ 建設業

<1799> 第一建設 東Ｓ 建設業

<1801> 大成建 東Ｐ 建設業

<1812> 鹿島 東Ｐ 建設業

<1950> 日本電設 東Ｐ 建設業

<1961> 三機工 東Ｐ 建設業

<2737> トーメンデバ 東Ｐ 卸売業



<3110> 日東紡 東Ｐ ガラス土石製品

<3241> ウィル 東Ｓ 不動産業

<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品

<3593> ホギメデ 東Ｐ 繊維製品

<3997> Ｔワークス 東Ｓ 情報・通信業

<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学

<4812> 電通総研 東Ｐ 情報・通信業

<4828> ビーエンジ 東Ｐ 情報・通信業

<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業

<5132> プラスゼロ 東Ｇ 情報・通信業



<5741> ＵＡＣＪ 東Ｐ 非鉄金属

<5816> オーナンバ 東Ｓ 非鉄金属

<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ 非鉄金属

<6226> 守谷輸送機 東Ｓ 機械

<6231> 木村工機 東Ｓ 機械

<6269> 三井海洋 東Ｐ 機械

<6361> 荏原 東Ｐ 機械

<6368> オルガノ 東Ｐ 機械

<6648> かわでん 東Ｓ 電気機器

<6941> 山一電機 東Ｐ 電気機器



<7088> フォーラムＥ 東Ｐ サービス業

<7259> アイシン 東Ｐ 輸送用機器

<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業

<7698> アイスコ 東Ｓ 卸売業

<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業

<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業

<8174> 日ガス 東Ｐ 小売業

<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業

<9532> 大ガス 東Ｐ 電気・ガス業

<9837> モリト 東Ｐ 卸売業



<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業

<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業



