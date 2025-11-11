　本日の日経平均株価は、朝高も値がさの半導体関連株が売られ、前日比68円安の5万0842円と小幅に反落した。相場全体が軟調のなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は42社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期業績予想と配当予想を上方修正した大成建設 <1801> [東証Ｐ]、鹿島建設 <1812> [東証Ｐ]、1～9月期最終益が50％増で着地したウィル <3241> [東証Ｓ]、ＫＫＲによる公開買い付け発表でTOB価格にサヤ寄せしたフォーラムエンジニアリング <7088> [東証Ｐ]など。そのほか、太陽ホールディングス <4626> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。


※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1332> ニッスイ　　　東Ｐ　水産・農林業
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1736> オーテック　　東Ｓ　建設業
<1768> ソネック　　　東Ｓ　建設業
<1799> 第一建設　　　東Ｓ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1812> 鹿島　　　　　東Ｐ　建設業
<1950> 日本電設　　　東Ｐ　建設業
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<2737> トーメンデバ　東Ｐ　卸売業

<3110> 日東紡　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<3241> ウィル　　　　東Ｓ　不動産業
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3593> ホギメデ　　　東Ｐ　繊維製品
<3997> Ｔワークス　　東Ｓ　情報・通信業
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4812> 電通総研　　　東Ｐ　情報・通信業
<4828> ビーエンジ　　東Ｐ　情報・通信業
<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<5132> プラスゼロ　　東Ｇ　情報・通信業

<5741> ＵＡＣＪ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5816> オーナンバ　　東Ｓ　非鉄金属
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<6226> 守谷輸送機　　東Ｓ　機械
<6231> 木村工機　　　東Ｓ　機械
<6269> 三井海洋　　　東Ｐ　機械
<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　機械
<6368> オルガノ　　　東Ｐ　機械
<6648> かわでん　　　東Ｓ　電気機器
<6941> 山一電機　　　東Ｐ　電気機器

<7088> フォーラムＥ　東Ｐ　サービス業
<7259> アイシン　　　東Ｐ　輸送用機器
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7698> アイスコ　　　東Ｓ　卸売業
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8053> 住友商　　　　東Ｐ　卸売業
<8174> 日ガス　　　　東Ｐ　小売業
<8877> エスリード　　東Ｐ　不動産業
<9532> 大ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9837> モリト　　　　東Ｐ　卸売業

<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業
<9983> ファストリ　　東Ｐ　小売業

